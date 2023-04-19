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Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
Как оказалось, на Запорожской АЭС имеются продвинутые технологии прямиком из Америки.
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Соединенные Штаты предупреждают Россию и Росатом, чтобы те не трогали секретные технологии Запада на Запорожской АЭС, ибо это прямо нарушает действующее законодательство США. Только, зачем об этом говорить публично — вопрос, ведь теперь интерес раскрыть данные технологии еще больше. Как говорится, если хочешь, чтобы интереса у людей не было, просто не запрещай.

Как оказалось у Запада имеются тайные технологии на атомной электростанции. Соответствующее письмо с предупреждением было подписано Министерством энергетики США и отослано прямиком в "Росатом".

По информации издания CNN, оно было отослано еще месяц назад. В письме Андреа Феркиле говорится, что Запорожская АЭС имеет технологии из США, и по всей видимости некоторую секретную технику. Также на этой станции имеются данные, передача которых контролируется правительством Америки.

Все товары, программное обеспечение и другие технологии находящиеся под контролем США должны остаться нетронутыми, поскольку неправильное их использование подрывает национальную безопасность США.

Также в письме говорится, что любой персонал из Росатома и России на станции не имеет права притрагиваться к технике из США, ибо это нарушает закон. Доступ к технологиям имеет только Украинская сторона.

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Отмечу, что в письме датированном 24 октября 2022 года не указаны граждане России, которые могли бы иметь доступ к технологиям из США. Росатом на письмо не реагирует.

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#россия #сша #украина #энергетика #америка #росатом #запорожская аэс #американские технологии
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