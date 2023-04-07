Ну, когда никто не дает самостоятельно, приходится просить, буквально кричать у дома "дайте".

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль намеревается поехать в Канаду с намерением попросить тяжелую технику для контрнаступления. Такую информацию передает представитель премьер-министра Канады. Поездка состоится в ближайшие недели, и ее результаты станут известны в этом месяце.

В интервью канадскому изданию Globe and Mail Шмыгаль сказал, что у него имеется определенная цель на эту поездку: он должен договориться с союзниками о поставках бронетехники и боеприпасов для будущего контрнаступления. По всей видимости, самостоятельно союзники поставлять военную технику не желают либо боятся. Что будет, если договориться не удастся — большой вопрос. Вот, что говорит непосредственно премьер-министр Украины:

На данный момент нам нужно получить дополнительные боеприпасы для артиллерии. Нам также нужна тяжелая бронетехника. И конечно боеприпасы для танков.

Важно отметить, что в федеральном бюджете Канады новая военная помощь отсутствует. Шмыгаль на это ответил, что надеется получить другие формы помощи от Канады. Его не беспокоит принятый федеральный бюджет Канады. По всей видимости, он ожидает, что страна будет пересылать гуманитарную помощь официально, а еще у него получится попросить военную технику в обход принятого бюджета.

Также Шмыгаль собирается поговорить насчет страхования вкладов инвесторов. Если говорить проще, то Украина желает, чтобы Канада инвестировала свои средства в восстановление инфраструктуры страны, включая энергетическую. Это делается через сторонних инвесторов, которых желательно защитить, чтобы они не переживали за свои деньги в случае форс-мажора.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По словам Шмыгаля, если какая-нибудь канадская компания пожелает инвестировать свои средства в страну, то канадское правительство должно создать какой-то механизм для поддержки инвестиций. Сама Украина такой механизм не потянет из-за отсутствия дополнительных средств в бюджете. Напомню, что Канада предоставила помощи Украине уже на сумму примерно 4 миллиардов долларов. Учитывая большую диаспору Украины в Канаде — выбрать страну было просто. Она богатая, и ей будет стыдно отказывать в помощи.