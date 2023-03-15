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Battlefield 2042 стала временно бесплатной в Steam
А что, проект отличный, надо пробовать.
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Легендарный шутер всех десятилетий от Electronic Arts Battlefield 2042 стал вновь временно бесплатным в Steam. Не мог не поделиться такой новостью. Бесплатные выходные продлятся до 16 марта. Все это, похоже, приурочено к релизу четвертого сезона. В целом, самое время опробовать проект снова, если его не покупали, и сравнить с тем, чем он был в прошлом году — на большее шутер не годится. Напомню, что в четвертом сезоне значительно переработали систему классов: вернули штурмовиков, разведчиков, поддержку и инженеров. Также была добавлена новая карта, оружие, транспортное средство, новый специалист и обновлен боевой пропуск. Также действует скидка 70% до 16 марта. Ну, продать то шутер тоже надо, если вдруг, кто-то захочет играть в него дальше после бесплатных выходных.

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Новая карта переносит нас в Южную Африку. Это каменистые ландшафты, включая подземный туннель. Новый специалист это разведчик. Ее скилл мешает врагам использовать свои технологии. На карте имеются холмы с густой растительностью. Для любителей ближнего боя по центру есть целый склад — деритесь сколько угодно. В остальном же сезон аналогичен предыдущим.

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#electronic arts #battlefield 2042 #бесплатные выходные #бесплатный период
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