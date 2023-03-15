Ну... Посочувствуем игрокам. На карте всего 50 пользователей, а половина это боты.

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"Искренне, искренне, убедительно прошу объяснить логику добавления ботов на остров"

Боты в многопользовательских играх сильно раздражают. Но, иногда они необходимы, чтобы ускорить подбор, и не вынуждать игроков ждать по десять минут один матч. Особенно выгодно добавлять ботов туда, где игроков играет много. И в обычной Warzone 2 таких игроков, вроде 150. В целом большая карта, много игроков и боты не сильно влияют на общий геймплей. Пару убийств бесплатно, это даже приятно — типа ты скилованный игрок, уже в NaVi можешь идти (это не так). В общем от ботов проблем мало, и они не страшны. Но, в Warzone 2 со вторым сезоном добавили долгожданную локацию Ashika Island или остров "Возрождение" - это быстрые матчи на маленьком острове с уменьшенным количеством игроков. И что вы думаете, там нет ботов? Да конечно! Есть! И немало!

Сообщество уже призвало разработчиков изменить подход к ботам на этой локации. Infinity Ward пока не ответила на критику со стороны игроков.

Более быстрый темп игры и красивая японская локация вначале радовала игроков. Второй сезон в целом начался положительно, и вся тематика сообществу очень зашла (точнее мне — люблю азиатские обновления). Но, с каждым днем обновление все больше подвергалось конструктивной критике. И мы дошли до того, что нашли ботов на маленькой локации. В результате данного решения разработчиков, игроки начали избегать локацию, что приводит к тому, что ботов становится еще больше, потому что онлайна на карте не хватает. Банальный эффект домино, который заварили сами разработчики своим странным решением. Оно объясняется тем, что онлайна маловато. Но, на маленькой локации, да еще и на релизе такое решение было довольно опрометчивым. Да и на релизе Ashika Island пользовалась популярностью, и многие на ней играли. Первое время радовались, а потом расстроились.

Игроки естественно пошли в социальные сети, включая Reddit, чтобы донести разработчикам правильную мысль. Собственно, многие поставили под сомнение решение разработчиков добавить ботов в динамичную битву на Ashika. Самая популярная тема под названием "Искренне прошу объяснить логику" создана пользователем TapInBogey.

Разработчики сделали так много вещей, о которых никто не просил, но эта особенно поразила меня. Rebirth - это быстрый темп и динамичные битвы от третьего лица, и иногда трудно сохранить рассудок из-за летящих повсюду пуль. А потом добавляются боты, которые топчутся вокруг, стреляют в вас, отвлекают вас, выдают вашу позицию. Опять же, я был озадачен многими решениями, но это одно из тех, которые заставляют меня думать, что разработчики даже не играют в игру.

Видимо, создатели действительно даже не играют в свою игру, и просто добавляют то, что им скажет дизайнер. Большинство игроков, очевидно, согласны с TapInBogey. Многие считают, что Infinity Ward следует сосредоточиться на исправлении различных ошибок и глюков в игре, а не на добавлении ненужных или сомнительных функций.

Простой ответ: у кого-то из руководства возникла идея, в которую они вложили хорошую сумму денег, и теперь они должны довести ее до конца, чтобы "доказать" свои инвестиции. Это называется ошибкой невозвратных затрат, или, как говорят в покере, "pot committed".

Напоминаю, что второй сезонный контент Reloaded выходит 15 марта. И, многие ждут нормальных нововведенней: исправления и нормальные функции, о которых просят игроки, а не дизайнеры. Но, я даже не надеюсь на то, что Infinity Ward прислушается к их мнению. Хотя, все что нужно разработчикам сейчас — это удалить ботов, или уменьшить их количество, а также исправить глюки и ужасный интерфейс проекта (который так и остался плохим).

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Также отмечу, что это боты именно которые заменяют игроков. На той же карте имеются и боты, которые охраняют замок или же "стронгхолд".