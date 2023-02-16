Действительно, уходить с такого поста сложно.

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Илон Маск побывал на WGS 2023 в Дубае, и раскрыл, когда же управлять социальной сетью Twitter будет новый генеральный директор. Как оказалось, Илон Маск задержится на посту до конца года. При этом бизнесмен признал, что управление социальной сетью было действительно сложным делом. Илон сказал, что ему необходимо стабилизировать организацию в компании и решить финансовые проблемы. Когда Илон решит важные проблемы, тогда и будет самое время найти нового генерального директора для управления компанией. Как говорится, сначала я все испорчу, а исправлять проблемы будет кто-то другой, но не я.

Путь продукта должен быть четко определен. Поэтому я думаю, что к концу этого года будет самое время найти кого-то другого для управления компанией.

Илон Маск также пообщался с Мохаммадом Абдуллой Аль Гергави, министром по делам кабинета министров ОАЭ. Там бизнесмен затронул самые разные темы - от ограничений в социальной сети для безопасности детей, до опасности искусственного интеллекта. В общем Маск поделился своим мнением по самым разным проблемам современного мира.

Илон Маск сказал, что у него есть план по разработке приложения X.com. Это приложение станет универсальным магазином для всего, что можно купить в цифровом виде. Через данное приложение можно будет осуществлять платежи, оно будет предоставлять финансовые услуги и безопасную связь. Также приложение станет "источником правды". Ведь люди должны знать, что происходит на самом деле не слушая купленное мнение СМИ. По мнению Илона приложение станет источником правды, а социальная сеть Twitter ускоряет развитие максимально полезного приложения.

Такое приложение будет максимально похожим на WeChat из Китая. Ранее Илон Маск отмечал, что жители Китая буквально живут в WeChat. Илон собирается создать похожее приложение для остального мира. Также ранее Илон упоминал, что собирается развивать Твиттер, и хочет, чтобы аудитория социальной сети выросла до 500 миллионов пользователей.

В беседе Илон затронул тему покупки Twitter. В общем такое приобретение было необходимым, поскольку бизнесмена беспокоит влияние социальных сетей на мир.

Я считаю, что очень важно, чтобы он (Twitter) был максимально доверенной цифровой общественной площадью, где люди могли бы общаться с наименьшим количеством цензуры, разрешенной законом. Я думаю, что в целом компании должны придерживаться законов стран и не пытаться создавать больше цензуры, чем это необходимо.

Илон признался, что до покупки Twitter он раздумывал над созданием собственной социальной сети, которая была бы похожа на Twitter, но свободна от цензуры. Однако от такого решения было решено отказаться, поскольку в разы легче просто приобрести существующую социальную сеть. Купив Twitter Илон сохранил около 5 лет работы.

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В общем и целом Илон призвал компании и бизнесменов быть честными (да-да, компании и корпорации так и стали честными, и не будут гнаться за доходами, конечно). Интересно, а он помнит про свои сокращения расходов в конце прошлого года, и то как обеспечивал сотрудников всем необходимым?