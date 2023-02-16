Угрожали руководителю японской компании в Японии? Фатальная ошибка.

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Как всегда, руководители страдают, им приходится прятаться и переживать за свою жизнь. Вот почему им так много денег платят, теперь ясно. Ну а если серьезно, то сегодня в Токио, Япония, была арестована женщина, которая угрожала руководителю Nintendo убить его. Видимо новый Switch не устроил.

Женщина была арестована еще 9 февраля. Она попыталась отправить посылку прямиком в штаб-квартиру компании в Киото, и она отправила. В посылке лежало погребальное подношение коден, а также записки с угрозами убить руководителя. В одной из записок женщина написала конкретную дату. И самое главное, что посылка была отправлена еще летом прошлого года, 25 июня. Впоследствии посылку успешно доставили в штаб-квартиру компании в Киото.

Личность руководителя неизвестна. Предполагается, что подозреваемая отправила ему по почте записки, где писала, что хочет его убить или желала смерти всей компании. По данным японской полиции, подозреваемая никогда не встречалась лично с руководителем. В настоящее время нет никаких явных доказательств, которые как-либо говорили, что подозреваемая имела личную неприязнь к руководителю. На данный момент Nintendo не комментировала произошедшее. Большинство деталей дела остаются неизвестными, поскольку законы о защите личной тайны не позволяют их раскрыть.

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Подобные преследования руководителей не новость для игровой индустрии. В прошлом году такие же угрозы были направлены разработчикам Bungie. В июле прошлого года студию сильно критиковали из-за изменений в Destiny 2. Это не просто критика в Twitter, или угроза уйти из игры в социальной сети. Это реальные угрозы посланные в адрес сотрудников студии и ее руководителей. Тогда угрозы были направлены даже членам семьи руководителя Дилана Гафнера. В итоге конечно все прошло, но без суда не обошлось. Bungie подала в суд, чтобы избавиться от преследований. Вероятно, компания Nintendo также будет бороться с угрозами через суд.