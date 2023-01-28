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Виниловые пластинки Silent Hill 2 раскупили за две минуты
Вот это спрос, так бы игры еще продавались.
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На редкий товар, и спрос большой. Сегодня это доказала компания Konami, выставив на продажу эксклюзивный виниловый OST-альбом Silent Hill 2. Виниловая пластинка с цветом ржавчины была выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Создатели заранее анонсировали дату старта продаж, объявив об этом в Твиттере. Однако всего несколько минут, и редкий товар закончился. Весь тираж был раскуплен буквально за пару минут, причем существенное количество товара было куплено типичными перекупами, которые впоследствии продают редкий товар за увеличенную цену. Так там еще и ошибку на сайте нашли, которая помогает вершить судьбы перекупам.

Отмечу, что продажа саундтрека стартовала в 10 утра по тихоокеанскому времени. Konami не успела выложить промо-ролик, как все экземпляры пластинки были проданы. И вот в чем маленькая загвоздка: приобрести виниловые пластинки можно было только партией размером в пять штук. И это несмотря на то, что сам тираж составлял всего 500 копий. Похоже, Konami нашла хороший способ порадовать перекупов.

То, что редкие товары продаются очень быстро, не удивляет. Удивляет то, что Konami позволила купить сразу пять товаров за секунду, облегчив жизнь тем, кто хочет заработать дополнительные деньги перепродажами. Что? Вы хотите одну копию? Покупайте пять, а остальное раздадите друзьям и знакомым. Всего 100 человек сумели приобрести эксклюзив сегодня, хотя тираж предполагал 500 счастливчиков. Перекупы рады, а фанаты закономерно нет, поскольку шансы заполучить то, что радует их каждый день значительно уменьшаются. 

Магазин написал после продажи вот это:

Спасибо за вашу потрясающую поддержку. Мы хотим уточнить, что мы распродали все 500 единиц до появления ошибок, о которых сообщают некоторые покупатели.

Реакция от фанатов мягко говоря негативная. Люди сказали продавцам посмотреть на ebay, а давайте это и сделаем. Зайдя на официальный сайт ebay вы сможете найти данный эксклюзив, конечно же за увеличенную цену. Перекуп покупал товар ценою в 50 долларов, а продает за 180 долларов. Повысил цену в три раза, определенно никаких перекупов. 

Извините, я был на странице в ту же секунду, как она появилась в продаже, и она уже была распродана. Довольно невероятно, что при минимальном заказе в 5 единиц, он был распродан за три секунды.

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Однако Konami сумела также порадовать фанатов, поскольку будет выпущена вторая партия пластинок. Компания планирует пополнить запасы товара и поставлять его в порядке живой очереди. Надеемся, что таких ошибок больше не будет, чтобы иметь шанс заполучить копию по нормальной цене от разработчиков. А вот, перекупы, пусть продают за 180 долларов.

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#konami #silent hill 2 #silent #саундтрек #виниловые пластинки
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