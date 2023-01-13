Tesla хочет убедить регуляторов в безопасности? Вряд-ли.

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Tesla и ее автопилот — горячая тема для обсуждения, особенно если вспоминать про все те аварии и странные случаи, из-за которых регуляторы вмешались в работу Илона и компании. Компания вновь начала публиковать отчеты о безопасности автопилота, хотя целый год отчеты отсутствовали. Из отчетов стало ясно, что автопилот действительно несколько улучшился.

Напоминаю, что с 2018 года Tesla работала над улучшением безопасности автопилота, и каждый квартал выпускался отчет, в котором сравнивали количество миль на ДТП с автопилотом и без. Вообще данные всегда были ограниченными, и часто подвергались критике за необъективность: автопилот чаще используют на автомагистралях, где шанс попасть в ДТП сам по себе мал, а вот без автопилота чаще ездят в городе или на неразделенных дорогах, где шанс возрастает в несколько раз. Тем не менее оценить работу компании и ее специалистов можно было, поскольку цифры каждый год менялись в лучшую сторону. В прошлом году компания внезапно перестала публиковать ежеквартальные отчеты безопасности, объяснить почему, руководство не удосужилось.

Однако автопроизводитель проснулся, и наверстал все упущенное: были выпущены отчеты за все пропущенные кварталы вплоть до 3 квартала 2022 года. И так, что же было улучшено?

В 3-м квартале специалисты зафиксировали одну аварию на каждые 6,26 миллиона пройденных миль с включенным автопилотом. Тогда как водители, которые отказывались от автопилота и ехали вручную, попадали в аварию каждые 1,71 миллиона пройденных миль. А по данным NHTSA и FHWA (за 2021 год), авария в США вовсе происходит примерно каждые 652 тысячи пройденных миль.

По сравнению с 4 кварталом 2021 года у компании есть маленький успех — тогда автопилот попадал в аварию на каждые 4,35 миллиона миль. Вот графики, ибо компания теперь стала публиковать всю информацию для удобства в графическом виде, а не только текстом, как это делали до текущего дня:





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Как мы видим из таблицы, количество миль то повышается, то понижается. В большинстве своем это связано с сезоном года, всем известно, что зимой вождение затрудняется из-за погоды и снега, а также из-за того, что большую часть жизни водители проводят в темное время. Кстати, за год автопилот неплохо расширил свои возможности на городских дорогах, так что данные стали более объективными, чем раньше, и лучше, чем раньше. Видимо Илон был прав, когда говорил о существенных улучшениях.