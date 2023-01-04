А как монетизировать киберспортивные мероприятия нам не пояснили...

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В прошлом месяце создатели YouTube объявили об изменениях в политике модерации контента, как и обещали создатели, изменения будут внедрены на платформу до конца года, что произошло, в Новый Год всех любителей снимать игровой контент немного испугали. Контент-креаторы теперь должны более тщательно проверять свои ролики на предмет насилия, особенно сильно это касается создателей контента по различным играм. Изменения уже вступили в силу.

Получить желтый значок можно за грубую и ненормативную лексику, и даже если она используется скрытно, тихо, или с замененными знаками по типу с*"@. Никакого содержания сексуального характера в видео, насилия, в том числе сексуального, где видно, что жертва сильно страдает, или вовсе медленно умирает. Также под запрет попали кровавые раны, жестокое обращение с детьми, педофилия, самоубийство, бытовое насилие и так далее. Короче, все, что запрещено видеть людям с поломанной психикой, а то, поломается еще сильнее. Новая политика серьезно обращена на регуляцию контента по видеоиграм и насилии в играх соответственно.

Многие игры останутся в порядке, и будут разрешены для монетизации на площадке: многие проекты вовсе не имеют насилия, жестокости, грубых слов и так далее, это например гонки, симуляторы, платформеры, может быть стратегии, но конечно не все. А вот GTA, The Callisto Protocol, CS:GO и другие игры с возможностью убивать, калечить, материть и насиловать будут запрещены для монетизации на площадке.

Многие авторы игрового контента заявили, что видео с геймплеем из игры The Callisto Protocol были демонетизированы. Это масштабное изменение, вероятно, серьезно поменяет любителей записывать ролики по жестоким играм, хоррорам, шутерам. В противном случае каждый такой автор рискует потерять монетизацию за свою работу. В результате чего, теперь сами разработчики видеоигр могут ослабить насилие в играх, или добавить функционал, чтобы сделать ролики приемлемыми для загрузки на площадку, ведь YouTube и гейминг — неразлучны, уже как десятки лет. Контент по играм набирает огромные просмотры каждый день, в особенности, киберспортивные турниры, а они проводятся в шутерах, где присутствует насилие — вот как тут действовать, вообще не ясно.

Это влияет также на старые ролики, которые были загружены до изменения правил. Это означает, что авторы, которые получают пассивный доход со спорных роликов, в любой момент могут потерять его за нарушение правил, получив желтый значок на видео.

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Вероятно, Google необходимо уточнить, являются ли такие проекты, как CS:GO, Call of Duty, Fortnite, PUBG или например Apex спорными, чтобы решить проблему с любыми киберспортивными мероприятиями. Как такового насилия там не так много, но убийства, это основная цель игроков.