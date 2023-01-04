Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
YouTube усложняет монетизацию игрового контента
А как монетизировать киберспортивные мероприятия нам не пояснили...
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

В прошлом месяце создатели YouTube объявили об изменениях в политике модерации контента, как и обещали создатели, изменения будут внедрены на платформу до конца года, что произошло, в Новый Год всех любителей снимать игровой контент немного испугали. Контент-креаторы теперь должны более тщательно проверять свои ролики на предмет насилия, особенно сильно это касается создателей контента по различным играм. Изменения уже вступили в силу.

Получить желтый значок можно за грубую и ненормативную лексику, и даже если она используется скрытно, тихо, или с замененными знаками по типу с*"@. Никакого содержания сексуального характера в видео, насилия, в том числе сексуального, где видно, что жертва сильно страдает, или вовсе медленно умирает. Также под запрет попали кровавые раны, жестокое обращение с детьми, педофилия, самоубийство, бытовое насилие и так далее. Короче, все, что запрещено видеть людям с поломанной психикой, а то, поломается еще сильнее. Новая политика серьезно обращена на регуляцию контента по видеоиграм и насилии в играх соответственно. 

Многие игры останутся в порядке, и будут разрешены для монетизации на площадке: многие проекты вовсе не имеют насилия, жестокости, грубых слов и так далее, это например гонки, симуляторы, платформеры, может быть стратегии, но конечно не все. А вот GTA, The Callisto Protocol, CS:GO и другие игры с возможностью убивать, калечить, материть и насиловать будут запрещены для монетизации на площадке.

Многие авторы игрового контента заявили, что видео с геймплеем из игры The Callisto Protocol были демонетизированы. Это масштабное изменение, вероятно, серьезно поменяет любителей записывать ролики по жестоким играм, хоррорам, шутерам. В противном случае каждый такой автор рискует потерять монетизацию за свою работу. В результате чего, теперь сами разработчики видеоигр могут ослабить насилие в играх, или добавить функционал, чтобы сделать ролики приемлемыми для загрузки на площадку, ведь YouTube и гейминг — неразлучны, уже как десятки лет. Контент по играм набирает огромные просмотры каждый день, в особенности, киберспортивные турниры, а они проводятся в шутерах, где присутствует насилие — вот как тут действовать, вообще не ясно.

Это влияет также на старые ролики, которые были загружены до изменения правил. Это означает, что авторы, которые получают пассивный доход со спорных роликов, в любой момент могут потерять его за нарушение правил, получив желтый значок на видео.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Вероятно, Google необходимо уточнить, являются ли такие проекты, как CS:GO, Call of Duty, Fortnite, PUBG или например Apex спорными, чтобы решить проблему с любыми киберспортивными мероприятиями. Как такового насилия там не так много, но убийства, это основная цель игроков.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#youtube #гейминг #youtube gaming
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Добротная сборка до 50 тысяч рублей, для игры с DLSS и трассировкой
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
В 2022 году в России в 2 раза выросли продажи видеоигр на дисках
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
8
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
22
Мегаполис New Austinia в Майнкрафте настолько детализирован, что текстуры подгружаются по полминуты
6
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
36
Крупные IT-компании массово сокращают сотрудников и урезают им льготы  
6
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
118
Ubisoft разрабатывает игру по Аватару с открытым миром
1
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
44
Нейросети Midjorney и Stable Diffusion не смогли нарисовать Карлсона
5
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen4 в декабре были в 5 раз менее популярны по сравнению с Zen3
5
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
27
В сеть попали реальные изображения самой мощной 240-ваттной зарядки от Realme
5
Представлены ноутбуки GIGABYTE Aero Creator с CPU Intel Core 13-го поколения и GPU RTX 4000
+
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
94
Геймеры продолжают переходить с GTX 1060 и RTX 2060 на GTX 1650, а Windows 10 потеряла 3,5% юзеров
17
Intel может принять решение о покупке графического бизнеса AMD
28
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться несмотря на падение курса рубля
+
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
53
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
34
AMD Ryzen 7 5800X3D в декабре обошел по продажам все Ryzen 7000 вместе взятые – магазин Mindfactory
8

Популярные статьи

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
31
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
42
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
28
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
71
В США строят новые десантные корабли класса Америка
20
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
8
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
6
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
5
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
3

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
20:40
400p в месяц 🤣 на 2 пачки сигарет даже не хватит 🤡
Запустить "Герань-2" стоит $20 тыс, попытаться сбить - от $140 до $500 тысяч за пуск ракеты ПВО
Mekanika
20:39
Написано же: ROG Swift Pro PG248QP на E-TN матрице.
CES 2023: Asus представила OLED-мониторы с частотой до 540 Гц и портами DisplayPort 2.1
FireLine
20:39
Когда там будут 32" 2.5к оледы ? А то 27 маловат, а 4к нафиг не надо.
CES 2023: Asus представила OLED-мониторы с частотой до 540 Гц и портами DisplayPort 2.1
Bernigan
20:39
Обошлось без пострадавших? Таки жаль
В Сирии военная база США попала под ракетный обстрел, обошлось без пострадавших
Mekanika
20:36
ппц 60к о_0 ... ну это чисто перекупская жадность ... думаю в ритейле будет 40+-5
ASUS представила ROG Hyperion GR701 — компьютерный корпус весом почти 21 кг
Илья Ковалёвъ
20:36
Я говорил что 4080 и 7900 плохи чисто как видюхи. Знал бы я тогда что из себя представляет 4070ти за 800$... Однозначно худшее поколение видюх и эта однозначно худшая в этом поколении. Пока что. Даже ...
Первые тесты GeForce RTX 4070 Ti — быстрее RTX 3090 Ti в 1080p, но с RX 7900 XT всё не так гладко
Евгений Самара
20:36
Пакеты для сранья в Киеве самые лучшие!
Агентство Resonance: Киев – лучший город 2023 года
Bernigan
20:35
А в сервисе скажут что 110 град это норма, АМД и это признала
AMD признала наличие проблемы с охлаждением у референсных Radeon RX 7900 XTX
AVR
20:35
Уже на авито есть 😁 я почти угадал цену https://www.avito.ru/habarovsk/tovary_dlya_kompyutera/asus_rog_gr701_hyperion_2702510209
ASUS представила ROG Hyperion GR701 — компьютерный корпус весом почти 21 кг
Mekanika
20:34
Спеки, канеш, крутые ... но чего тогда хотя бы 1 порт 25G не поставили? Ну, дабы по файфай отдать 25г, если будет такой потребитель. А так 3х10G впечатляет. Можно 10G сеть дома строить, кому надо. Воп...
CES 2023: Asus представила первый в мире четырехдиапазонный игровой маршрутизатор с WiFi 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем