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У Илона Маска серьезные проблемы с долгами в Twitter, а он готов бороться и публиковать "сенсационные" файлы в социальной сети, очень интересно, не так ли? Илон Маск анонсировал публикацию сенсационных файлов в Twitter, они связаны с доктором Энтони Фаучи — главный инфекционист США, бывший правда...
Генеральный директор Twitter неоднократно критиковал Фаучи, особенно после того, как тот ушел в отставку с поста главного медицинского советника Белого дома и директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).
Надеюсь, у вас отличный день 1 2023! Одно могу сказать точно — скучно не будет;
Ага, да, прямо в Новый Год ночью, Илон анонсировал такую информацию. Чтобы скучно праздновать не было, особенно доктору. Отличное поздравление с праздником, так сказать. Многие восприняли это намеком на дальнейшую публикацию и разговоры в социальной сети. В обсуждении твита появились даже популярные личности, например Хуанита Броддрик, 80-летняя бывшая медсестра, которая утверждала, что в 1978 году ее изнасиловал бывший президент США Билл Клинтон.
Уже на этой неделе Илон продолжит спор с доктором, об этом он сообщил в новом твите недавно. Битва Илона и Фаучи не первая, ранее Илон открыто критиковал доктора за плохую борьбу с пандемией Covid-19. Интересные данные удалось найти после покупки Twitter, в файлах Twitter... Кто забыл их удалить?!
29 декабря Маск сообщил, что у нескольких сотрудников даже был внутренний Slack-канал "Fauci Fan Club". Также Илон можно сказать анонсировал изменения в политике социальной сети, теперь компания будет "следовать науке, что включает в себя аргументированное сомнение в ней".
Маск также заявлял, что "Фаучи лгал Конгрессу и финансировал исследования по усилению функции, которая убила миллионы людей по всей земле". Под усилением функции, имеется в виду, что-то типа утяжеления хода болезни при заражении вирусом. Как бы, Илон пытается сказать, что вирус усиливали специально, и его тяжесть, а также передаваемость были искусственно усиленны, как минимум, такие работы финансировались и велись в лабораториях под контролем Фаучи, по мнению Илона. Кстати, некоторые теории как раз и говорят о том, что в ходе таких "исследований" и появился Covid-19 в Ухане, из лаборатории.
Фаучи, конечно, обвинения старается отрицать, и пытается всячески уйти от прямого разговора с бизнесменом по этому поводу. Также Илон сослался на статью, в которой утверждается, что Фаучи в 2012 году заявил: "Преимущества исследований по усилению функции перевешивают риски, связанные с пандемией".
Маск заявил, что Фаучи, вероятно, случайно создал вирус, или же, проще - "биооружие". Сам Фаучи все чаще подвергается критике за методы противодействия пандемии, в начале еще, поддерживали, а сейчас — крах. В итоге мы до сих пор не знаем правду про Covid-19, мы до сих пор не добились чистого разговора с Фаучи, и до сих пор имеем кучу различных теорий про происхождение вируса. Все попытки поговорить с доктором после его отставки не увенчались успехом, журналистов не пустили к доктору в последний день работы на посту главного инфекциониста США. Это наталкивает на плохие мысли... По крайней мере, Илон молодец, что пытается узнать правду, хоть и так, с кучей обвинений... Файлы "Фаучи" это очень интересные документы, которые, вероятно, могут поменять наше восприятие мира навсегда...