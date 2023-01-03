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California Property Trust подала в суд на Twitter за неуплату аренды за офис в Сан-Франциско
Более 136 тысяч долларов уже "сэкономлено" Илоном.
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Илон Маск очень хорошо умеет экономить денежные средства бедной компании Twitter, однако экономия выглядит хорошо и эффективно только в том случае, если неизвестно ее подробностей, а подробности потихоньку начинают всплывать наружу. Как оказалось, Илон уже "сэкономил" 136 тысяч долларов на арендной плате за офис в Сан-Франциско, за что, кстати, попадет в суд с арендодателем California Property Trust, там Илону придется объяснить, почему его экономия, попадает под нарушение договора, и считается долгом. Странно, не так ли?

Да-да, на компанию Twitter подают в суд, в тот момент, когда сам Илон Маск просит людей приносить с собой в офис туалетную бумагу и увольняет охранников с уборщиками, а также уничтожает возможность восстановить работу серверов в случае сбоя. 

В декабре компании Twitter послали уведомление о том, что если не будут выполнены обязательства по аренде 30-го этажа здания Hartford, расположенного по адресу 650 California Street в Сан-Франциско, то на компанию подадут в суд, им дали пять дней на выплату задолженности. Выплаты не последовало, как итог, вот он, суд. Об этом сообщает The Verge.

Такая новость следует прямо за новостью прошлого месяца, про то, что Илон Маск экономит средства, и перестает платить аренду за свои офисы, поскольку в компании сокращают расходы. Как оказалось, это чистейшая правда, если так пойдет дальше, то работникам придется вновь вернутся домой и работать оттуда, они ведь этого так хотели и желали после прихода Илона.

Напоминаю, что на данный момент компании также грозит выселение из офиса в Сиэтле, поскольку аренда не платится долгое время. В самом офисе Сан-Франциско Илон закрыл несколько этажей, сотрудникам пришлось переезжать на новые этажи, поскольку денежных средств на выплату не имеется.

Люди, которые знакомы с делами компании Twitter сообщают, что сейчас в офисах в Калифорнии настоящий бардак. По словам некоторых сотрудников компании, когда людям пришлось "сжиматься" на новом этаже, в офисе стоял запах остатков еды и запах тела.

На данный момент Twitter также находится под судом за то, что Маск не оплатил счет на сумму в 197 тысяч долларов за два полета на частном самолете в течение первой недели после покупки компании. Сам Илон в конце 2023 года заявил, что в текущем году у компании будут расходы примерно на 3 миллиарда долларов, потому и идет такое весьма большое сокращение расходов.

Я провел последние пять недель, сокращая расходы как сумасшедший — сказал Маск.

В Twitter уже бывают массовые сбои, а все потому, что некоторые серверы отключаются в угоду экономии, и в случае массовой атаки на социальную сеть, вероятно, многие данные будут утеряны навсегда без возможности восстановить. Сейчас Twitter потенциально находится у смертельной пропасти в долги.

Кстати в ноябре Маск заявил, что в случае, если компании не удастся поднять доходы или существенно сократить расходы, то и вовсе компания станет банкротом. В общем Илон манипулирует сотрудниками как может, передавая вину на работников, в отсутствии рекламодателей.

Twitter - это самолет, который на большой скорости направляется к земле, двигатели горят, а управление не работает — Илон;

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При этом работа над новым функционалом социальной сети не прекращается, в текущем месяце разработчики планируют добавить возможность одним свайпом переключаться между отобранными твитами, подписками, трендами, темами и так далее. После того как протестируете функцию, вспомните, в каких условиях она разработана...

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#илон маск #twitter #илон маск twitter
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