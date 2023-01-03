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Новая локация для Warzone 2 выйдет во втором сезоне
Хотя, назвать локацию новой, сложно.
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Новая карта для Warzone 2 уже почти доделана, как минимум об этом нам сообщают инсайдеры. Хотя, назвать карту новой, сложно, скорее переосмысленная версия "Алькатраса" из первой королевской битвы. Первые утечки про Resurgence появились в прошлом месяце, и вот теперь появилась версия, что карта будет запущена со стартом второго сезона в начале февраля.

Королевская битва Warzone 2, и основной шутер Modern Warfare 2 остается самой популярной игрой, в последних чартах игра уверенно держится в десятке лучших проектов. Немудрено, что разработчики изо всех сил пытаются быстро отполировать игру и разрабатывать новый контент одновременно, итоги такой работы мы видим уже сегодня: первый сезон привнес с собой новую локацию, оружие, и даже функционал, и уже спустя месяц вышло обновление мид-сезона с такой же порцией нововведений. Если так продолжится, то каждый сезон мы будем видеть новую локацию, и локацию для королевской битвы, а также новый функционал и переработку старого, о чем так мечтают нынешние игроки.

Resurgence или же просто возрождение — новая локация в стиле "Алькатраса" для Warzone 2, это довольно маленькое поле для динамичной битвы, где участвует уменьшенное количество игроков, а вооружение достать проще чем на оригинальной локации. В центре карты, вместо тюрьмы теперь будет стоять замок в стилистике World at War, кстати, про замок, подтверждено: во втором сезоне появится классическая карта "Замок" в мультиплеере. Это подтверждает слитый арт, который был быстро удален. Также вернется оператор Ронин из игры 2019 года.

Кстати, в случае с первой частью королевской битвы, разработчикам понадобилось около 7 месяцев для того, чтобы ввести новую локацию "Алькатрас" в игру. Конечно, тогда это было новой идеей, и сама Warzone довольно сыровата, однако в этот раз создатели справляются куда быстрее, чем раньше. Похоже, все таки создатели действительно взяли за основу локацию из первой части, надеюсь похожие текстурки мы там не встретим, с похожими ошибками...

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Официальный анонс состоится после публикации официального патч-ноута ко второму сезону, обычно, разработчики публикуют основную главную информацию сезона примерно за неделю, а подробный патч-ноут публикуется за день-два до релиза обновления. Получается, что подтвердится данная информация ближе к концу месяца, либо же, когда будет выходить обновление второго мид-сезона, что произойдет и вовсе через два месяца.

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