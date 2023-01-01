Компания Microsoft добилась некоторых успехов до 2023 года, поздравим!

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Сделка Microsoft с Activision Blizzard на миллиарды долларов все время находится под чутким контролем всех регуляторов мира, начиная от Европейского Союза, и заканчивая Чили. Из-за возможной проблемы с конкуренцией на игровом рынке после сделки, регуляторы пристально изучают все варианты исхода в случае одобрения приобретения, некоторые делают это медленно, как CMA, а другие быстрее, как сегодняшний регулятор из Чили.

До сегодняшнего дня сделка была одобрена лишь в трех странах: Саудовской Аравии, Бразилии и Сербии. Сделка на миллиарды долларов была одобрена ими безоговорочно, они не видят проблем в слиянии компаний. Сегодня Чили присоединяется к списку творцов истории. Антимонопольный орган FNE безоговорочно одобрил приобретение, он также привел свою аргументацию, почему сделка обязана быть одобрена, и почему, она не повлияет на конкуренцию в игровом мире.

Эти компании осуществляют деятельность в одних и тех же сферах: игры, издательство, подписки, разработка и многое другое. В результате чего, деятельность обеих компаний пересекается в полной мере;

В таком случае, по мнению прокуратуры, такая сделка не подходит под описание "опасной", она существенно не повлияет на конкуренцию. Учитывая заявления Microsoft, ее соглашения и законы самой Чили по видеоиграм, сделка — одобрена.

Напоминаю, что Чили начала расследование сделки в октябре вместе с остальными крупными организациями, такими как FTC и CMA из Европы. Однако по сравнению с другими регуляторами, регулятор Чили с самого начала заявлял, что не имеет претензий к американскому гиганту, как и Бразилия, как итог, сделка быстро прошла проверку и была одобрена.

Несомненно, это хорошая новость для самой Microsoft, поскольку они смогут сфокусироваться на борьбе с FTC и CMA, это также предоставляет аргументы для борьбы в судах, и для итоговой победы. CMA недавно вступил во вторую фазу расследования сделки, в рамках которой расспрашивает различные компании и потребителей, изучая их мнение по сделке. На данный момент сделку активно расследуют в Китае, Японии, США, Великобритании и Австралии. Самое трудное для Microsoft сейчас, это конечно суд в США с FTC.

Самое дорогое приобретение на грани срыва из-за Федеральной торговой комиссии США, но на данный момент техногигант уже предоставил свою аргументацию в виде 30-страничного документа, где заявил, что готов к борьбе в высших инстанциях, и обвинил FTC в нарушении конституции США. Activision также опубликовала документ с аргументами, где критиковала FTC в нарушении устоявшегося законодательства.

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Интересно, как все завершится, и когда именно. Том Хендерсон недавно заявил, что судьба сделки будет известна в следующем году, однако он не знает ее итога. Том уверен в том, что сделка столкнется с новыми юридическими проблемами, включая судебное разбирательство, и похоже, что он имеет в виду борьбу на территории США.