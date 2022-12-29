Илон продолжает терять репутацию.

реклама

И опять у бизнесмена Илона Маска проблемы, опять взлом аккаунта в Twitter. На этот раз взлому подвергнулся аккаунт в Twitter британского министра образования. Фотография профиля была заменена на фотографию самого Илона, а также было опубликовано несколько твитов, которые рекламируют криптовалютное мероприятие. Очевидно — обман.

В день католического Рождества аккаунт Джиллиан Киган, члена парламента от Чичестера, дал ответ на несколько твитов со ссылками на сайт, рекламирующий криптовалюты, включая биткоин и dogecoin. На аккаунте вечером было опубликовано несколько твитов, подряд, все они рекламировали событие в мире криптовалюты и там присутствовала ссылка на мошеннический сайт. Все упоминания о Киган на аккаунте были удалены, включая фотографии, биографию, аватарку и баннер.

В постах взломщик рекомендовал приобретать dogecoin, он назвал владельцев монеты воинами, борющимися за будущее мира. В ответ на опрос Илона про его судьбу в кресле генерального директора также был оставлен твит с рекламой, взломщик предлагал перейти на сайт и получить бонусы, якобы на Рождество. Также была оставлена ссылка на сайт с "раздачей" для "криптосообщества", эксклюзивчик для знающих этот мир, так сказать.

Твиты на аккаунте министра начали появляться вечером 25 декабря, и отправлялись в течение всего вечера и до раннего утра. Собственно, сомнений во взломе и быть не может, однако такое событие может быть связано с массовым взломом 400 млн аккаунтов в Twitter, хотя, тот хакер предлагает Илону выкупить взломанную информацию, так что, все очень странно.

Напомню, что в Twitter постоянно проходят атаки на различных политических деятелей, включая на армию, министров и советников. Обычно, после взлома взломщики публикуют NFT или крипто-раздачи, что, является чистым мошенничеством для заработка с наивных пользователей.

В прошлом месяце спикер парламента Великобритании Линдси Хойл обратился к членам парламента с письмом, в котором посоветовал им усилить безопасность аккаунтов и мобильных телефонов. Совет простой: использовать 2FA и обновить ПО, а также удалить ненужные старые сообщения. По всей видимости, советов придерживаются не все члены парламента, да и 2FA - не панацея от взломов, если хакерам нужна информация из этого аккаунта, то они рано или поздно достанут ее. Таков современный мир и интернет.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Кстати, Илон Маск заявлял, что будет бороться с таким видом взломов и спам-постами, пока что, конечно, никаких действий не предпринято. Пока что бизнесмен только продолжает терять деньги после покупки Twitter, и сталкивается лишь с плохими ситуациями, которые привели к падению до второго места в списке самых богатых людей, а также привело к новой распродаже акций Tesla. Да-да, Илон продолжает продавать свои ценнейшие акции для того, чтобы платить по "миллиардерским" счетам, на данный момент все идет не особо хорошо, и он потерял столько денег, сколько не терял с момента 2020 года, во время пандемии, когда теряли все.