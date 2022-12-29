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И опять у бизнесмена Илона Маска проблемы, опять взлом аккаунта в Twitter. На этот раз взлому подвергнулся аккаунт в Twitter британского министра образования. Фотография профиля была заменена на фотографию самого Илона, а также было опубликовано несколько твитов, которые рекламируют криптовалютное мероприятие. Очевидно — обман.
В день католического Рождества аккаунт Джиллиан Киган, члена парламента от Чичестера, дал ответ на несколько твитов со ссылками на сайт, рекламирующий криптовалюты, включая биткоин и dogecoin. На аккаунте вечером было опубликовано несколько твитов, подряд, все они рекламировали событие в мире криптовалюты и там присутствовала ссылка на мошеннический сайт. Все упоминания о Киган на аккаунте были удалены, включая фотографии, биографию, аватарку и баннер.
В постах взломщик рекомендовал приобретать dogecoin, он назвал владельцев монеты воинами, борющимися за будущее мира. В ответ на опрос Илона про его судьбу в кресле генерального директора также был оставлен твит с рекламой, взломщик предлагал перейти на сайт и получить бонусы, якобы на Рождество. Также была оставлена ссылка на сайт с "раздачей" для "криптосообщества", эксклюзивчик для знающих этот мир, так сказать.
Твиты на аккаунте министра начали появляться вечером 25 декабря, и отправлялись в течение всего вечера и до раннего утра. Собственно, сомнений во взломе и быть не может, однако такое событие может быть связано с массовым взломом 400 млн аккаунтов в Twitter, хотя, тот хакер предлагает Илону выкупить взломанную информацию, так что, все очень странно.
Напомню, что в Twitter постоянно проходят атаки на различных политических деятелей, включая на армию, министров и советников. Обычно, после взлома взломщики публикуют NFT или крипто-раздачи, что, является чистым мошенничеством для заработка с наивных пользователей.
В прошлом месяце спикер парламента Великобритании Линдси Хойл обратился к членам парламента с письмом, в котором посоветовал им усилить безопасность аккаунтов и мобильных телефонов. Совет простой: использовать 2FA и обновить ПО, а также удалить ненужные старые сообщения. По всей видимости, советов придерживаются не все члены парламента, да и 2FA - не панацея от взломов, если хакерам нужна информация из этого аккаунта, то они рано или поздно достанут ее. Таков современный мир и интернет.
Кстати, Илон Маск заявлял, что будет бороться с таким видом взломов и спам-постами, пока что, конечно, никаких действий не предпринято. Пока что бизнесмен только продолжает терять деньги после покупки Twitter, и сталкивается лишь с плохими ситуациями, которые привели к падению до второго места в списке самых богатых людей, а также привело к новой распродаже акций Tesla. Да-да, Илон продолжает продавать свои ценнейшие акции для того, чтобы платить по "миллиардерским" счетам, на данный момент все идет не особо хорошо, и он потерял столько денег, сколько не терял с момента 2020 года, во время пандемии, когда теряли все.