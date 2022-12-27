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GrozaX За пост начислено вознаграждение
В честь праздников в Rocket League впервые добавили титаново-белый Octane и Bugatti Centodieci
Титаново-белый автомобиль в Rocket League - очень дорогой на рынке у игроков.
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Новый год часто приносит с собой много подарков, особенно геймерам, ведь каждый разработчик желает сделать в игре самый лучший ивент и подарок для сообщества, и Rocket League здесь не исключение, создатели действительно смогли удивить (как минимум меня), своей щедростью: это и новая коллаборация с известным автоконцерном, это и добавление легендарной окраски для Octane в магазин, и конечно сотрудничество с Lo-Fi девочкой с YouTube.

Начнем с крупной новогодней коллаборации с брендом Bugatti - впервые в Rocket League добавляют автомобиль данной марки в рамках DLC. Мощная Bugatti Centodieci всего за 1100 кредитов будет доступна до конца праздников, до 3 января. В такой набор за такую цену добавили довольно много предметов, включая фирменную серебреную раскраску и специальный баннер (бесплатных наград в этот раз не будет, разработчики сделали бонусы только в честь Рождества).

"Люди любят скорость. У нас есть врожденная страсть к быстрой езде. Французский производитель гиперкаров Bugatti всегда понимал это. Благодаря таким рекордным гиперкарам, как Veyron и Chiron, Bugatti десятилетиями покоряет сердца любителей скорости. Теперь они привнесут это тепло в Rocket League" - описание;

Данный гиперкар похож на классическую EB110, однако мощность автомобиля говорит об обратном. В реальном мире это отличный автомобиль для гонок по трассе, а вот в Rocket League - просто добротная машинка, которой можно временно заменить легендарный Octane и Dominus. Хитбокс у автомобиля необычный - Plank Hitbox, он очень низкий, за счет этого, летать на таком автомобиле не особо приятно. Однако благодаря виду автомобиля, и его редкости — брать необходимо.

Также в Rocket League пришла девочка с YouTube - Lo-Fi Girl в честь праздников. Войдя в игру можно найти новый музыкальный альбом, который также доступен для экипировки гимна после покупки в магазине, общая цена всех пяти композиций - 800 кредитов (если брать по одной песне 1100). Также вышло и специальное испытание, и оно также посвящено Lo-Fi девочке: за выполнение 10 заданий, можно получить 20 тысяч опыта, две декали в стиле Lo-Fi, колеса, баннер, антенну и даже эффект гола.

Разработчики называют эти подарки, одним словом, "Frosty Fest" - и в рамках празднования в игре появилось еще несколько особенных активностей и редких подарков. 3 временных игровых режима приуроченных к Новому году стали доступны в ротации режимов: Heatseeker Ricochet будет работать до 28 декабря, и в данном режиме все традиционно для обычного Ricochet, при касании до мяча он автоматически летит к воротам соперника, однако в зимней версии, как не сложно догадаться, появились декорации и снег. А с 28 декабря по 8 января в игру вернется аналог Battle Royale - нокаут. Никаких друзей, союзников и пощады — только соло игра с механиками блока и атаки, здесь уже даже мяч не понадобится. Ранее такой режим появлялся на Хэллоуин и День Рождения игры в 2022 году. Также будет присутствовать снег.

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И самое интересное для коллекционеров в Rocket League - возможность пополнить свою коллекцию редкостной раскраской для Octane, автомобиль исполнен в титаново-белом окрасе и продается в магазине за смешную сумму в размере 1000 кредитов. Для такой окраски это ни о чем, на игровом рынке игроки торгуют его за десятки тысяч кредитов. Такая версия Octane появляется в магазине впервые, от чего конечно редкость несколько упадет, но не столь сильно, как например у Dominus, который уже появлялся трижды. Он также должен быть доступен до конца праздников в игре, то бишь до 3 января.

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#epic games #rocket league
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