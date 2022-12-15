Если вы думали, что одержать победу над регуляторами так просто, то вы ошибались.

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Комиссия Европейского Союза опубликовала заявление в ответ на заявление Федеральной торговой комиссии США по сделке Microsoft и Activision. Напомню, что в четверг FTC опубликовала публичную жалобу, в которой утверждалось, что приобретение Activision, скорее всего, приведет к существенному уменьшению конкуренции на игровом рынке, а также приведет к созданию монополии. По всей видимости, FTC немного поспешила со своими заявлениями, и дала повод комиссии ЕС, внести несколько своих исправлений по итогу. Считай, сейчас ЕС спасает Microsoft от блокировки сделки в США.

FTC вспомнила сделку Microsoft и ZeniMax Media, которая была закрыта еще в прошлом году. Так, по мнению FTC (так и было), Европейская комиссия проводила крупную, тщательную проверку сделки на факт монополизации. В итоге ЕС разрешил провести сделку на миллиарды долларов, и сейчас многие игры, стали эксклюзивами Microsoft, например Starfield, Redfall и The Elder Scrolls 6. Как говорит FTC, Microsoft говорила, что не будет смысла держать данные игры эксклюзивами, и по мнению FTC, на данный момент Microsoft нарушает данное соглашение. Однако тут и кроется маленькая загвоздка, которую поправила комиссия ЕС.

Европейская комиссия пояснила, что Microsoft не брала на себя подобных обязательств в рамках антимонопольного расследования, что делает жалобу FTC бессмысленной. Более того, комиссия заявила, что в итоге расследования 2021 года, она "безоговорочно одобрила сделку Microsoft/ZeniMax", и что такая сделка не приведет к монополизации и проблемам с конкуренцией на игровом рынке. Также комиссия ЕС пояснила, что в ходе глубокого расследования такой вариант развития событий был рассмотрен, в ходе изучения стало ясно — эксклюзивность некоторых проектов не повлияет на конкуренцию, ибо большая часть игр остается доступной для всех платформ, что и привело к безоговорочному разрешению на проведение сделки.

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Считай, сейчас комиссия ЕС спасла Microsoft от блокировки сделки на территории США, и теперь, FTC придется, искать новые причины, чтобы попытаться заблокировать сделку на угоду Sony. Также, Microsoft теперь сможет воспользоваться ситуацией в нынешнем суде с регуляторами, например с CMA, однако результат по сделке все равно не станет известен ранее чем в июне 2023 года, а скорее всего, дело затянется до конца следующего года, может быть, даже до начала осени или даже до зимы. Конечно, одобренная сделка с ZeniMax многое значит, однако Activision это совершенно иные масштабы, и здесь, уже так просто урвать победу не выйдет.