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Фашисты в Victoria 3 - опасная фракция, как и коммунисты
Фашизм установить в стране, также легко, как и достигнуть великого коммунизма.
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Что правда, то правда.

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Фашизм, как вы знаете из истории нашей прекрасной, ужасная идеология, которая принесла много бед, а хотите чтобы такого не повторилось в Victoria 3? Тогда, будьте на чеку. В гранд-стратегии фашистам очень просто прийти к власти и захватить управление над государством, впрочем, как и великим коммунистам. Этакий урок от разработчиков, который показывает, как важно не дать фашистам получить какое-либо политическое влияние в стране. Игрок GlompSpark отметил на сабреддите игры, что избавится от фашистов в новой стратегии довольно сложно, если они получают какое-либо преимущество, остановить их приход к власти почти невозможно.

Как объяснил GlompSpark, достаточно одного фашистского лидера в правительстве, чтобы начать шатать ситуацию в стране и парламенте. Даже имея меньшинство голосов в стране, фашисты могут взять контроль над важными аспектами государства, например над армией или полицией (что в итоге приводит к массовым задержаниям, убийствам "предателей" и так далее).

Поскольку это историческая игра, которая позиционируется как симулятор, многие игроки посчитали, что это шутка от разработчиков. Тот же Гитлер смог прийти к власти когда не имел поддержки большинства в Германии. Ложные обещания, запугивания и аресты — идеальная атмосфера для установки диктатуры. 

Единственный способ предотвратить появление фашистов — это вручную удалять их из политической сферы государства, как только они появляются. Однако в отличие от реальной жизни, фашисты здесь появляются не во времена когда стране плохо, и вас ненавидит население, а тогда, когда в стране изобилие ресурсов, а вы популярны как лидер.

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Также само легко установить и социализм в стране, вам просто необходимо принимать законы для поддержки рабочих и сельского хозяйства, а также всячески поддерживать рабочее население (низшие слоя). Чем больше вы строите фабрик, тем больше рабочих попадают в политическую сферу страны, и тем больше вероятность установить социализм в стране и восстановить СССР.  В Victoria 3 как видите, довольно сложно установить свою единую политику, помешают либо фашисты, либо коммунисты, так что демократия по праву считается самой сложной формой правления в новой гранд-стратегии, тогда как более радикальные идеологии проще для развития.

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#victoria 3 #гранд-стратегия
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