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В новом обновлении Fortnite появилась маленькая, секретная, так назовем пасхалка, которая отсылает нас к соревновательной игре Rocket League, отмечу, что разработчики обеих игр находятся под крылом единой компании Epic Games - так что маленькое сотрудничество, коллаборация или временная акция, называйте как хотите, обошлась Fortnite в 0$.
И так, что же именно за секрет? На обновленной карте королевской битвы можно найти машинку Octane из Rocket League. Автомобиль оснащен всеми базовыми возможностями из соревновательной игры, так что прямо во время боя вы сможете использовать прыжки, двойные прыжки, ускорение в воздухе, езда по стенам и даже бочки.
Однако на этом событие не заканчивается, выполняя простые задания игроки Fortnite могут получить бесплатную косметику в стиле RL, а вот игроки Rocket League Sideswipe (мобильная версия) могут заполучить косметику в стиле королевской битвы. Задания доступны в рамках всего сезона.
На данный момент автомобиль Octane доступен лишь в творческом режиме Fortnite (он туда попал после прошлой коллаборации, в 2020 году, когда Epic приобрела Psyonix). Как считают инсайдеры, на поле боя Octane выедет уже на этой неделе. Данную информацию косвенно подтверждают твиты разработчиков.
На видео по ссылке, можно увидеть, как машина Octane исчезает из матча в Rocket League через разлом - а я напоминаю, разлом в прошлом использовался для продвижения многочисленных коллабораций Fortnite.
Как я и сказал выше, уже сейчас можно ознакомиться и протестировать автомобиль в творческом режиме, в нем работают все функции, включая двойной прыжок и ускорение в воздухе. С ним сделали много интересных режимов.