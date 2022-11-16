Если разобраться в ситуации, немного подумать, посмотреть на все заявления и доходы от Call of Duty в текущем квартале, все станет ясно.

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Сделка Microsoft и Activision на миллиарды долларов наделала немало шуму, вплоть до того, что все европейские регуляторы (Британия и Европейский Союз) начали глубокую проверку в отношении Microsoft, лишь одна Бразилия после нескольких недель изучения всех фактов дала зеленый свет на проведение сделки. Такое замедление сделки можно вполне назвать искусственным, если бы не переживания Sony по поводу эксклюзивности шутера Call of Duty и возможного ухода шутера с платформы PlayStation, то сделка, скорее всего, была бы завершена намного раньше. А так вечное нытье японской компании заставило регуляторов Европы прибегнуть к глубоким расследованиям, и проводить кучу различных опросов, вплоть до опроса обычных пользователей консолей. Никакие заявления Microsoft не помогли, Sony все также переживает за эксклюзивность шутера, ибо с этой игры, японцы получают очень многое, включая популярность PlayStation в Америке, зачастую именно эта игра продвигает японскую консоль в США. Но если разобраться, то Sony на самом деле совсем не о чем переживать.

В ситуации нам поможет разобраться шутер Modern Warfare 2, релиз которого состоялся буквально пару недель назад, в конце октября. Скоро подтянется и Warzone 2 с режимом DMZ, который только усилит доходы компании.

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла на рынок 28 октября, вокруг этой долгожданной игры было много предсказуемой шумихи, уже на открытом тестировании в Steam был поставлен рекорд по онлайну, и по количеству технических ошибок, но это другая история. На релизе было очевидно — игра точно побьет рекорды, и онлайн преодолеет отметку выше, чем было на открытом тестировании, в целом так и произошло. Спустя пару дней разработчики отчитались об успехе, онлайн и доходы бьют все рекорды, и становятся лучшими в истории CoD.

Продажи шутера Modern Warfare 2 превысили продажи Vanguard более чем на 40%, а сама сумма продаж MW2 уже превысила планку в 1 миллиард долларов, шутер стал самым успешным за всю историю франшизы. Учитывая такой масштабный успех, Sony и пользователям PlayStation пора успокоится, будущее франшизы под крылом Microsoft уже известно, как минимум на несколько десятков лет.

Почему необходимо просто забыть о сделке Microsoft и Activision, и продолжать просто наслаждаться шутером на PlayStation?:

Учитывая рекордный успех недавней игры Modern Warfare 2, особенно посмотрев на доходы с PlayStation, Microsoft просто не выгодно забирать шутер у Sony. В случае эксклюзивности CoD только для ПК и Xbox база игроков серьезно сократится, что повлияет на продажи и итоговую сумму проданной косметики в мультиплеере. Такой ход от Microsoft сократит примерно половину всей базы игроков CoD, только представьте, вместо миллиарда, компания заработала бы лишь 500 млн долларов, и это только если думать логически, последствия могли бы быть куда серьезнее.

Именно такой неожиданный успех Modern Warfare 2 убирает все сомнения и опасения по поводу эксклюзивности шутера, мы ведь все таки знаем, что крупные компании покупают другие крупные компании не ради того, чтобы задушить конкурента, а ради прибыли (в ином случае задушена будет первая компания, и то от регуляторов Европы).

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Если до релиза еще оставались опасения (спасибо Vanguard, которая пробила дно, и показала ужасные цифры продаж), то сейчас нет никаких сомнений — максимум, что может позволить себе Microsoft, это добавить шутер в коллекцию для подписчиков Game Pass.