Ситуация накаляется, власти начинают действовать очень жестоко по отношению к участникам протестов.

реклама

Ситуация в Иране с каждым днем становится все хуже, власти прибегают к самым жестоким высшим мерам наказания для протестующих, так, сегодня вынесли первый смертный приговор участнику протестов, его обвинили в поджоге правительственного здания в столице.

Революционный суд Ирана рассмотрел дело о поджоге, и решил далее рассматривать ситуацию как террористический акт. Согласно исламским законам, участника протестов, который попал не в то место, и не в то время назовут "врагом человечества". Таких виновных обычно приговаривают к высшей мере наказания — смертной казни, которая в исламских странах практикуется очень часто. Также дополнительно протестующего обвинили в нарушении общественного порядка и некой "коррупции на земле".

Другие суды уже приговорили более десятка человек к тюремному заключению сроком до десяти лет, обвиняют их в совершении преступлений против национальной безопасности Ирана. Кстати, не могу, не отметить, что по закону у протестующих все еще есть шанс получить более мягкий приговор, и сохранить свою жизнь с помощью апелляционного суда, однако если учитывать исламские законы, шанс на то, что вам повезет довольно мал.

С начала протестов уже погибло более трех сотен граждан Ирана от рук правоохранительных органов, также пострадало 43 ребёнка. Правительство заявило о ранении около 40 сотрудников сил безопасности. Непосредственно лидеры Ирана называют протестующих предателями, и обвиняют в "войне против бога".

Протесты начались после убийства 22-летней защитницы прав женщин, тогда протесты были похожи на обычную акцию, однако после применения жестоких мер подавления со стороны правоохранительных органов, протестующие начали сопротивляться. С каждым днем сопротивление протестующих только усиливается, теперь они обвиняют правительство в насилии, сейчас протестующие активно выступают с антиправительственными лозунгами по типу "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", таким образом протестующие выражают несогласие с нынешним режимом.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Тем временем США продолжают наблюдать за ситуацией, и похоже ждут переломного момента, когда власти Ирана станут совсем слабы, Америка сможет воспользоваться ситуацией и раскачать протесты вплоть до свержения лидера.