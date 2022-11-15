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Ситуация в Иране с каждым днем становится все хуже, власти прибегают к самым жестоким высшим мерам наказания для протестующих, так, сегодня вынесли первый смертный приговор участнику протестов, его обвинили в поджоге правительственного здания в столице.
Революционный суд Ирана рассмотрел дело о поджоге, и решил далее рассматривать ситуацию как террористический акт. Согласно исламским законам, участника протестов, который попал не в то место, и не в то время назовут "врагом человечества". Таких виновных обычно приговаривают к высшей мере наказания — смертной казни, которая в исламских странах практикуется очень часто. Также дополнительно протестующего обвинили в нарушении общественного порядка и некой "коррупции на земле".
Другие суды уже приговорили более десятка человек к тюремному заключению сроком до десяти лет, обвиняют их в совершении преступлений против национальной безопасности Ирана. Кстати, не могу, не отметить, что по закону у протестующих все еще есть шанс получить более мягкий приговор, и сохранить свою жизнь с помощью апелляционного суда, однако если учитывать исламские законы, шанс на то, что вам повезет довольно мал.
С начала протестов уже погибло более трех сотен граждан Ирана от рук правоохранительных органов, также пострадало 43 ребёнка. Правительство заявило о ранении около 40 сотрудников сил безопасности. Непосредственно лидеры Ирана называют протестующих предателями, и обвиняют в "войне против бога".
Протесты начались после убийства 22-летней защитницы прав женщин, тогда протесты были похожи на обычную акцию, однако после применения жестоких мер подавления со стороны правоохранительных органов, протестующие начали сопротивляться. С каждым днем сопротивление протестующих только усиливается, теперь они обвиняют правительство в насилии, сейчас протестующие активно выступают с антиправительственными лозунгами по типу "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", таким образом протестующие выражают несогласие с нынешним режимом.
Тем временем США продолжают наблюдать за ситуацией, и похоже ждут переломного момента, когда власти Ирана станут совсем слабы, Америка сможет воспользоваться ситуацией и раскачать протесты вплоть до свержения лидера.