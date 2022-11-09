Это означает никаких условий по типу демилитаризации, передачи регионов, и других требований, которые исполнить, скорее не получится, по крайней мере на данном этапе.

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Эммануэль Макрон вновь высказал свое мнение о ситуации между Украиной и Россией, он также в очередной раз призвал президентов двух стран собраться за столом переговоров, однако не ставя никаких радикальных условий, которые со 100% вероятностью будут отклонены. Макрон считает, что украинский конфликт можно решить только через переговоры, что в целом полная правда — еще никто не заканчивал конфликты без мирных переговоров, ну если только не убить всех несогласных с ситуацией. Также президент Франции добавил, что место переговоров, время и как это будет происходить должна решать Украина. В целом президент Франции с самого начала выступал за мирное решение, вечно звонил обоим президентам и о чем то договаривался.

Переговоры между Россией и Украиной были приостановлены еще в мае текущего года, в начале октября президент Украины Зеленский подписал указ, согласно которому, переговорный процесс не может возобновиться до тех пор, пока Владимир Путин занимает кресло президента РФ. Однако сейчас Зеленский уже согласен на переговоры, но только при определенных условиях, их рассмотрим чуть дальше. Президент России же заявляет, что готов поговорить с дипломатами Украины прямо сейчас без дополнительных требований.

США недавно заявляли, что рекомендовали Зеленскому искать мирное решение и публично выразить готовность к переговорам. Цель проста — прекратить "СВО", и дать гражданам мирную жизнь, спокойную, и надежды на нормальное будущее.

Подоляк вчера в своем Twitter опубликовал твит, согласно которому Украина никогда не отказывалась от переговорного процесса, но должны быть исполнены некоторые требования:

Прекращение огня на территории Украины;

Гарантии, что больше такого не повторится;

Репарации (восстановление инфраструктуры, в том числе энергетической);

Восстановление территориальной целостности Украины;

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Мирные переговоры могут начаться уже совсем скоро, особенно, если одна из сторон достигнет весомых побед.