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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Еврокомиссия не одобрила сделку Microsoft по итогам 1 этапа: начинается глубокое расследование
Да что-то в Европе совсем люди запуганы, вот в Бразилии уже дали зеленый свет на проведение сделки.
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Сделка Activision и Microsoft на миллиарды долларов все таки не завершится в текущем году, теперь точно ясно, нам придется ждать решения европейских регуляторов до весны следующего года, в целом так и говорили генеральные директора обеих студий. Европейская Комиссия провела поверхностное расследование, и по итогам первого этапа не дает разрешение на сделку, теперь Еврокомиссия собирается глубоко расследовать сделку, прямо как Британский регулятор CMA. Окончательное решение можно дать до середины марта 2023 года, и похоже, оно так и будет.

Комиссия переживает, что сделка повлияет на конкуренцию в игровой индустрии. В частности европейцы переживают, что Microsoft может ограничить загрузку крупных тайтлов на PlayStation, и сделать ту же Call of Duty эксклюзивом на ПК и Xbox. Также Microsoft сможет серьезно опередить конкурентов, если внесет ограничения по распространению ААА-тайтлов.

Также комиссия переживает за обычных людей: в случае каких-либо ограничений на популярные тайтлы, на другие игры могут быть повышены ценники. И только один регулятор Бразилии считает, что здесь все чисто, честно и неопасно для конкуренции.

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Генеральный директор Activision Бобби Котик недавно заявил, что уверен в завершении сделки, и разработчики уже ждут, когда смогут начать работу под крылом Microsoft. Сделка по его мнению завершится в следующем году, примерно в июне. Аналогичного мнения и генеральный директор Microsoft.

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