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Стратегия Against the Storm вышла в раннем доступе Steam
Темный и мрачный градострой в мире фэнтези.
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Мрачный градострой Against the Storm вышел в раннем доступе Steam, всего 60 отзывов, но они максимально положительные. Эта игра, это темная и мрачная фентезийная стратегия с элементами градостроительства, вам предстоит восстановить цивилизацию перед лицом неких "апокалиптических дождей". В роли наместника королевы руководите людьми, бобрами, ящерицами и гарпиями, чтобы отвоевать землю у дикой природы и обеспечить будущее для последних выживших представителей цивилизации. И да, не удивляйтесь такому набору персонажей, это ведь фэнтези, и подойдет такая стилистика определенно не каждому игроку.

В отличие от большинства градостроительных игр на выживание, где основное внимание уделяется одному городу, в этом проекте все совсем иначе — вы обязаны построить обширную, процветающую империю из поселений, населенных различными расами, каждая из которых имеет свою специализацию и потребности. За потребностями необходимо оперативно следить и выполнять их прихоти, иначе смерть и обвал одной отрасли, которая приведет к обвалу второй, а та уже к третьей, и так далее.

Каждая игра будет сильно отличаться от прошлой, это Roguelite city builder. Ваше поселение вымерло от постоянного шторма? Не беда, вы можете перенести опыт, ресурсы и существ в другой мир и продолжить строительство там.

Имеется подобие экономики, но она полностью завязана на четырех группах, или так называемых расах. У каждой расы своя потребность, и свои ресурсы, которые они могут вырабатывать. Периодически ваши огромные поселения будут уничтожаться смертоносными бурями, однако как сказано выше, ресурсы перенесутся в следующий мир, новый и красивый.

В игре присутствуют сотни модификаторов, и пять различных биомов. В лесу можно найти множество ценных ресурсов и обменять их у торговцев на бонусы и технологии. Уже сейчас доступна дорожная карта:

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Как вы видите, разработчики нацелены на долгое развитие проекта, собираются перерабатывать интерфейс, добавлять кучу контента, работать с сообществом, менять системы и общий функционал. Проект продается по цене в 594 рубля (скидка 15%).

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#steam #стратегия #ранний доступ #against the storm
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