А вот подключение к серверам, похоже, не так важно, можно поиграть и с ботами, верно?

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Новая операция в Rainbow Six Siege, это не только оперативник, гаджеты, локации и оружие (если его когда-нибудь введут конечно), но и порция багов, лагов и смешных ошибок. Нынешний сезон не исключение, и он оказался одним из самых "багнутых" за историю игры, с момента выпуска, я и мои друзья словили множество проблем с подключением, текстурами, тормозами и выбором оперативников. У некоторых появились проблемы с донатом, удивились? Игра, которая буквально существует за счет донатов, не позволяет мне приобрести очередной боевой пропуск или элитку на понравившегося оперативника...

Вышло несколько патчей, однако они исправляли одну ошибку, и добавляли вторую. Другой патч исправлял вторую, но добавлял третью и четвертую. Патч Y7S3.1 согласно описанию от разработчиков исправляет проблему с текстурами главного оперативника сезона в главном меню, иногда она по неизвестной причине растягивалась до невиданных масштабов. Я встречал данную проблему почти каждый раз, когда выходил из матча.

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Также разработчики, вроде исправили проблему с перекрестием при подготовке гранаты к броску. Вес патча - более 1 ГБ. Но самое ироничное совершенно в другом: мой друг так и не смог войти в многопользовательский матч, и вновь получил ошибку подключения. С момента релиза операции прошло несколько недель, и за это время создатели не смогли решить проблему, техническая поддержка тоже не может помочь. Удивительная игра, этот Siege.