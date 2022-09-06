Ну консолям обещали улучшения, а что будет с ПК, это вопрос, который предстоит изучить.

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Грядущая NBA 2K23 окажется довольно крупной, как минимум пользователям консолей придется освободить место на накопителях. Сегодня была открыта предварительная загрузка симулятора для консоли Xbox Series, и мы наконец смогли узнать настоящий размер проекта.

Как оказалось, новый тайтл размером как королевская битва Warzone, 152 ГБ. Несомненно, это удивило большую часть сообщества.

Предварительная загрузка для старого поколения консолей и PlayStation будет запущена на этой неделе, 7 сентября. Ожидается, что на консоли от Sony размер будет несколько меньше. Хотя, учитывая то, что размер между консолями в случае NBA 2K22 отличается всего на 6 ГБ, то ожидать больших отличий не стоит. Похоже проект действительно развивается, ведь прошлая часть требует всего 115 ГБ, а новая — 152 ГБ.

Пользователи ПК тоже не должны ожидать больших отличий, хоть и улучшений в графическом плане не планируется. NBA 2K22 для ПК требовала 110 ГБ.

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По факту, NBA стала одной из самых крупных игр по размеру. Warzone весит 110 ГБ, но если устанавливать королевскую битву вместе с режимом мультиплеера, выходит около 200 ГБ. Apex Legends требует около 90 ГБ, а известная гонка Forza Horizon 5 примерно 110 ГБ.