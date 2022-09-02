Ну разработчики удивили так удивили, наконец в сезонах будут настоящие автомобили.

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Rocket League пополняется контентом уже более семи лет, за это время было введено куча контента, но восьмой сезон 2022 года порадует сообщество новинкой: разработчики вводят автомобиль Honda в боевой пропуск. Во-первых, данная марка впервые появляется в игре, а во-вторых, реальное авто появилось не в виде дополнения, а как награда за пропуск.

Данный сезон расскажет все про культуру уличных гонок, погрузитесь на ночную арену Sovereign Heights Arena с небоскребами, испробуйте уникальную карту для режима "кольцы" в стиле стритбола и заполучите автомобиль Honda Civic Type R.

Как я сказал выше, Civic Type R первый IRL автомобиль вошедший в список наград Battle Pass. Данная машинка имеет хитбокс лучшего автомобиля Octane, и может полностью модифицироваться любыми декалями и раскрасками.

На последних уровнях можно заполучить в коллекцию улучшенную версию Honda Civic Type R-LE: увеличенный передний воздухозаборник, капот из углеродного волокна и заднее антикрыло придают автомобилю гоночного стиля прямиком из 90-х.

Вторая, очень интересная новинка: RGB-подсветка на днище автомобиля под названием EdgeLight. Такую штучку можно установить только на автомобиль Honda, по разблокировке 70-го уровня.

Sovereign Heights Arena расположена рядом с парком Centered, арена покрыта кустарным газоном. Рассматривая здания вдали можно обнаружить известные внутриигровые бренды.

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Новая арена для режима "Кольца" позволит ощутить эмоции от стритбола. Сезон 8 стартует 7 сентября в 19:00 по московскому времени.