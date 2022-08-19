Заняться будет чем, хоть и сложность уменьшилась.

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Никто не будет спорить про необходимость введения достижений в играх, так вот, Paradox Interactive ожидаемо также добавит массу ачивок в будущую стратегию Victoria 3, да не абы какие, а со сложностями для любителей хардкора.

Думаю абсолютно все читатели знают, что такое достижение, потому сразу перейдем к нововведениям "Парадоксов" в этом плане, а они здесь имеются, и были введены для облегчения процесса. Так, в новой стратегии более не нужно включать Ironman режим, для получения ачивок. Это означает, что можно воспользоваться чит-кодом, поменять сложность на легкую, и менять некоторые настройки.

Также на получение ачивок не влияют модификации, что буквально говорит про уничтожение сложностей в получении данных достижений. Есть несколько правил, которые запрещают получение достижений, однако моддеры быстро разработают обход. Такое решение было принято в связи с тем, что разработчики хотели сделать достижения доступными для всех игроков, даже если таким образом ачивки обесцениваются в глазах сообщества. Да, так и есть, определенно достижения из HOI4 вызывают больше уважения, ибо ты знаешь какой труд, и сколько часов было приложено к этому.

Будущая стратегия получит 50 различных достижений. Многие из них даже не завязаны на военных действиях, и призывают к мирному развитию экономики. Например "Роскошный Люксембург", для выполнения необходимо стать ведущим производителем мебели и фарфора.

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Также можно возродить Соединённые Штаты, привести демократию в Европе, или же пойти по пути социализма. Можно начать объединение всей Африки и создать великую империю, а можно стать номер один по ВВП в мире. Все это мотивирует игроков изучать функционал проекта, и играть различными тактиками за разные страны.