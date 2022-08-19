Видимо на кону вся серия Need for Speed.

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Electronic Arts возлагает большие надежды на будущую гонку Need for Speed, и пытается провести как можно больше этапов закрытого тестирования, чтобы убедиться в качестве проекта до официального анонса. Напомню, что гонка должна была быть анонсирована еще летом, об этом сообщали инсайдеры, однако уже подходит конец августа, а анонса все еще не последовало. Может быть, разработчики представят игру на Gamescom 2022.

По информации авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, сейчас американская компания старается провести как можно больше этапов тестирования, чтобы убедиться в качестве продукта. Безусловно, будущая игра будет решать судьбу всей серии в целом, и финансовый успех должен удовлетворить Electronic Arts. Официальный анонс произойдет тогда, когда издатель будет уверен в качестве проекта.

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По слухам, аркадная гонка должна выйти 4 ноября. По информации Тома, создатели все еще планируют выпустить игру в текущем году. Разумеется в случае ошибок, тайтл не анонсируют, и придется ждать до следующего года. Пока остается довольствоваться слухами, по ним игра получила название Need for Speed: Unbound, и общий стиль будет связан с аниме. Разработчики вдохновлялись открытым миром из прямого конкурента Forza Horizon, так что новый мир NFS будет полон бесплатных активностей, а пополнять автопарк будет несколько проще, нежели в последней части Heat.