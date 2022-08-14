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15 августа метродивания Hollow Knight получит функцию кроссплатформенных сохранений. Это стало возможным благодаря облачным сохранениям в Steam. Апдейт позволит игрокам на macOS, Linux и Windows не беспокоится за прогресс, в случае использования сразу двух операционных систем одновременно. Это обновление также касается портативной консоли Steam Deck.
От игроков требуется всего один раз запустить проект, чтобы цифровой магазин смог загрузить локальное сохранение в облако (только macOS и Linux). Пользователи Windows в принципе могут ничего не делать, Steam разберется со всеми проблемами за вас.
Исключение: если вы самостоятельно перенесли файлы с одной системы, на другую, то Steam обнаружит конфликтующие файлы и предложит перезаписать текущее сохранение. Очень важно внимательно понять какое именно сохранение будет удалено, и после этого выбрать правильный для вас вариант.
Обновление выйдет 15 августа в 5:00 по UTC, у нас это будет в 8:00 утра. Разработчики в своей новости опубликовали путь, по которому можно найти все файлы, и заменить их при надобности:
- Windows: AppData/LocalLow/Team Cherry/Hollow Knight;
- macOS: /Library/Application Support/unity.Team Cherry.Hollow Knight;
- Linux: /.config/unity3d/Team Cherry/Hollow Knight;