51 трофей для любителей ачивок даст десятки приятных часов.

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Недавно был опубликован полный список трофеев будущей Saints Row. Таки релиз не за горами, а предварительная загрузка начнется уже 21 августа для покупателей предварительного заказа. Saints Row 2022 года предлагает в сумме 51 ачивку (1 платина, 3 золота, 6 серебра и 42 бронзы).

Стандарт всея стандартов — всеми любимая платина разблокируется после получения всех ачивок.

Трофей "Все мое" потребует изучать все доступные районы в игре — таковых 15. Для трофея "Коллекционер" придется найти все 85 спрятанных коллекционных предметов. Золотой трофей "качественное время" требует выполнения всех миссий лояльности. "Золотой век" требует открыть пятый уровень империи, а "Это Птица! " будет завершена после выполнения всех миссий с вингсьютом.

Так, новая Saints Row предлагает охотникам за ачивками изучить почти все доступные активности в игре, и немного подумать во время поисков предметов. Здесь и прохождение всех миссий, покупка товаров в каждом магазине на карте, угон автомобилей, и даже сбор предметов в специальном приложении.

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Максимально разносторонний список, однако в нем не указана необходимая сложность. Похоже, что собрать все ачивки можно даже на самом низком уровне сложности, что уже не представляет такого серьезного испытания для сообщества. Довольно простой список, который предлагает постепенно изучить проект.