Они хотят детально проработанное маленькое здание, а не огромные залы, без мелких деталей.

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На Reddit часто обсуждают проблемы различных проектов, туда попал успешный кооперативный хоррор Phasmophobia. Сообщество не очень довольно новыми локациями из-за крупного размера, и отсутствием мелких деталей. В случае с маленьким домиком, подвалом, да хоть банальным складом мелких деталей разработано куда больше, что добавляет атмосферы. На крупных картах зачастую множество моментов просто опущено, ведь из-за размера проработать каждый уголок труднее и дольше. Пользователь Special-Affect-7928 провел голосование, где предложил выбрать одну из интересующих локаций:

Цирк или карнавал;

Торговый центр

Завод

Корпоративное здание, офис;

Городская площадь

Отмечу, победу одержал торговый центр. Действительно, если постараться сделать его как можно меньше, и создать для него уникальные предметы — это будет очень интересно. Черпать фантазию можно просто придя в любой ТЦ, который сейчас стоит в любом городе.

Пользователи начали рассуждать про крупный размер карт, и некоторые были недовольны любым из этих вариантов. Однако любой из данных здесь вариантов можно сделать довольно компактным. Все же не создавать опять одноэтажный дом в десятый раз?

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Другой пользователь предложил добавить интерактивный предмет на крупные карты — банки с краской. Ну что, нарисуем произведение искусства для призрака? И нет, не черпайте идеи со стен своего города, как это уже сделали комментаторы.