Но только не в России, там проект купить не удастся.

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Недели ожидания закончились — долгожданный экшен Marvel’s Spider-Man Remastered официально запущен на ПК. С этого момента бонусы за предварительный заказ в виде косметики и очков навыков более не удастся получить. Однако разработчики заверили, что во время прохождения игры можно будет собрать всю косметику, просто на это потребуется дольше времени и сил.

Insomniac Games, Nixxes Software, PlayStation и Marvel Games благодарны сообществу за долгое ожидание их проекта. Создатели выложили подробное руководство по настройке графики для высокой производительности, там же опубликованы системные требования. В этот день разработчики призвали сообщество выкладывать фотографии игры с хэштегом #SpiderManPC в соц.сетях.

Однако, есть и разочарование — купить проект на территории России не представляется возможным. Для его покупки придется прибегнуть к смене региона на турцию/казахстан или любой другой по желанию. Либо купить подарком через торговые площадки, однако в таком случае цена будет завышена в несколько раз, лучше менять регион. В казахстане проект обойдется в 3000 рублей, а в Турции — 1700 рублей. В самом стандартном регионе США необходимо заплатить 3660 рублей, а в евро — 3760.

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Отмечу, что игра уже взломана группой FLT, им понадобилось буквально 20 минут после релиза. Очевидно, что это заслуга не FLT, а скромной защиты тайтла.