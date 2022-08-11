Вот как сильно влияют обзоры от журналистов на популярность и продажи.

реклама

ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered выходит уже завтра, 12 августа. В чарте за прошлую неделю экшен занял третье место проиграв приключению про котика в мире киберпанк Stray, и портативной консоли Steam Deck.

Однако в глобальном чарте цифрового магазина экшен взял первое место обогнав Cult of the Lamb - экшен-рогалик вышедший буквально сегодня. Паук также обогнал градострой Farthest Frontier, и взлетевшую Cyberpunk 2077 из-за скидок. Stray вообще находится далеко. Вопрос только в одном — сможет ли экшен взять позицию лидера в чарте по продажам за эту неделю, который будет опубликован 14 августа.

Оценки экшена от критиков довольно неплохие: на OpenCritic дана оценка в 88 баллов из 100 возможных, вполне себе отличный рейтинг для проектов текущего года. На данный момент игра входит в топ-10 самых рейтинговых игр 2022 года по версии OpenCritic. Как мы видим — перенос проектов с консолей на ПК очень хорошая практика, которая помогает повысить свою репутацию, и продажи до весьма неплохих отметок.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Скорее всего, игроки также дадут хорошие оценки игре. Напоминаю, что экшен можно предзаказать до 12 августа, и получить эксклюзивные бонусы в виде косметики и навыков.