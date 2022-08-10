Спасибо падению Xenoblade Chronicles 3.

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Благодаря молниеносному падению Xenoblade Chronicles 3 в продажах, Horizon Forbidden West сумела занять первую позицию в чарте британской розницы. Новые поставки некстген консоли от японской Sony несколько поспособствовали появлению в чарте некоторых проектов, например гоночной игре Gran Turismo 7, которая выпущена эксклюзивно для PlayStation.

Однако сильно чарт вновь не поменялся, у британцев с выбором игр все довольно просто — видишь Nintendo? Бери. Третью позицию занимает LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, которая несколько поднялась с прошлого раза. Mario Kart 8 Deluxe также продолжает занимать лидирующие позиции, и так сказать закрывает победителей на четвертом месте. Gran Turismo 7 влетела в чарт благодаря поставкам на пятую позицию, хотя ранее не входила даже в двадцатку лучших.

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Удивительно, но обычная версия Minecraft продолжает занимать середину топа. Когда-то лидирующая гоночная игра F1 22 упала на семь позиций вниз, а прямо за ней следует экшен эксклюзивно для Nintendo Swtich - Leggende Pokémon: Arceus. Да почему британцы так любят игры на Nintendo? Из топа в топ, пара игр точно будут эксклюзивами для Nintendo. Следующий топ будет опубликован ровно через неделю.