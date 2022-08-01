Попытка заработать на ностальгии удалась.

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Сегодня каталог Steam пополнился новой для магазина, но старой для всех игроков игрой Re-Volt. Легендарный проект можно приобрести по скидке в 10%, однако будьте внимательны: изменений от старой версии нет, из-за этого поиграть в мультиплеер со своими друзьями не представляется возможным (официально). Можно прибегнуть к неофициальным методам, например воспользоваться RVGL, или поиграть в известный сплит-скрин, разделенный экран, который поддерживает игру до четырех человек.

Напомню, что несколько месяцев назад Re-Volt добралась до магазина GOG с бонусами в виде арта, руководства и саундтрека. Аналогичные подарки будут предоставлены покупателям в Steam. Неясно почему создатель решил просто выпустить старинную версию без изменений, по всей видимости издатель желает заработать на чувстве ностальгии фанатов.

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Re-Volt это гоночная аркада впервые выпущенная в далеком 1999 году. Проект предлагает взять одну из 28 машинок на радиоуправлении и отправиться в веселые гонки. По пути к финишу можно воспользоваться различными способностями, их необходимо подбирать на трассе, среди них имеется масло, молния, ускорение, пакеты с водой и другие классические предметы. Игра предлагает прокатиться по 13 различным трекам. Скидка на 10% действует вплоть до 5 августа.