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Вчера разработчики из Coffee Stain назвали окончательную дату выхода симулятора козла Goat Simulator 3 - 17 ноября для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. После данного анонса стало известно больше подробностей про проект: так, третья часть имеет поддержку совместной игры до четырех человек, можно играть по локальной сети, так и по онлайну. Появится более сотни вариантов снаряжения для ваших коз. Также новинка для серии — сила четырех стихий в виде огня, электричества, масла и инопланетной слизи. В общем проект старается быть таким же веселым и абсурдным, как была и первая часть тайтла, вышедшая аж в далеком 2014 году. Также как многие заметили, разработчики пропустили вторую часть, ибо зачем следовать привычной всем последовательной нумерации?
Сегодня в Epic Games создатели опубликовали минимальные системные требования для запуска проекта, да, в Steam тайтл к огромному сожалению не выйдет. Вот, что необходимо для запуска:
- Операционная система Windows 10 или 11. 8 ГБ ОЗУ, процессор I5-4690K или его аналог у AMD. Видеокарта 1050 Ti, и 12 гигабайт свободного пространства.
Как видно, требования не особо большие, особенно в видеокарте. Чтобы комфортно играть в козла необходимо прикупить i5-9400F и GTX 1070, а также докинуть еще 8 ГБ ОЗУ.