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Пока обычное сообщество радостно просматривало геймплей футбольного симулятора FIFA 23, другая часть более внимательного сообщества обнаружила знакомые для серии баги. Сообщения про них появились на Reddit. Так получилось, что в геймплейном ролике будущей FIFA 23 присутствуют сломанные анимации футболистов, при этом не забываем, что тайтл использует "революционную" систему Hypermotion 2 для создания первоклассных анимаций. Так что же это, задумка разработчиков, или действительно в игре присутствуют проблемы с анимациями.
В одной из сцен игроки обнаружили, что один из футболистов стал в Т-позу. Такой баг не новость для фанатов проекта, он встречался буквально во всех частях тайтла, но проявлялся все таки по-разному. Другие игроки подключились к обсуждению, и обнаружили еще больше футболистов на поле, находящихся в Т-позе.
Некоторая часть считает, что это отсылка к старым играм в серии. Звучит неплохо, особенно учитывая тот факт, что FIFA 23 последняя часть под таким именем, и такой ролик неплохо завершает историю. Другая часть считает, что это не случайность, и ошибки с анимациями действительно присутствуют незапланированно. Эта часть сообщества опасается, что техническое состояние на запуске окажется хуже, нежели даже в прошлой части.