Создатели наращивают активность в плане сотрудничества с известными брендами.

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28 июля в ракетный футбол Rocket League добавят несколько наклеек на автомобили в стиле WWE: в этом сотрудничестве дали права на создание наклеек с Джоном Синой и Романом Рейнсом. К сожалению, но наклейка представлена только для одной модели автомобиля Octane, и ничего более. Менять расцветку автомобиля можно. К сожалению, но бесплатных подарков создатели не предусмотрели.

Данный набор включает в себя две наклейки, выходит 28 июля и потребует заплатить 500 кредитов, это примерно 150 рублей по курсу на торговой площадке сообщества, или 300 по официальному курсу от разработчиков. Данный набор будет доступен до 2 августа 16:00 по международному времени.

На страничке Steam создатели кратко описали историю этих двух борцов.

Тем временем в игре недавно прошла коллаборация со всемирно известным брендом Nike, в рамках которого ввели несколько раскрасок для автомобилей, баннеры и колеса. Также был выдан бесплатный баннер, его можно было забрать в период с 22 по 26 июля. Набор стоил 1100 кредитов.

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В последнее время разработчики из Psyonix наращивают количество коллабораций в проекте. В этом месяце вышло дополнение с Aston Martin, а в прошлом — F1.