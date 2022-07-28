Главной новинкой сезона стала функция престижа и полноценный кроссплей.

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Разработчики шутера Aliens: Fireteam Elite продолжают поддерживать проект после релиза выпуском крупного обновления с полноценной функцией кроссплея, и новым игровым режимом, добавив к этому красивый демонстрационный ролик. Четвертый сезон стартовал сегодня для всех покупателей кооперативного экшена.

Новый сезон получил название "Престиж", и вводит довольно много нового контента. Главным нововведением стала система престижа. Она увеличивает доступный уровень игрового аккаунта на несколько десятков уровней, с наградами разумеется. Также проект получил новый игровой режим в стиле Tower Defense, где вам предстоит размещать турели для защиты от атак врага. В принципе это и есть адаптация жанра Tower Defense под шутер. Режим имеет три уровня сложности, каждая из них увеличивает доступную награду за прохождение.

Интересная новинка для любителей поиграть с друзьями: полноценный кроссплей позволит вам поиграть с друзьями на разных консолях, и ПК. Для использования функции добавили специальный раздел в меню "Команда > кроссплей"

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По стандарту было введено множество новых карточек и вооружения, но и есть функция по типу обмена. Вы отдаете несколько ненужных карточек, а получаете взамен новую, более высокой редкости. А еще ввели набор фрилансера с десятком скинов из Class Kit, эмоций и отличительных знаков.