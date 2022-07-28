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Electronic Arts может разрабатывать игру по вселенной Marvel, помимо "Черной пантеры"
Джефф не добавил чего-то более интересного, нежели просто слова о разработке тайтла во вселенной Marvel.
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По всей видимости издатель Electronic Arts заключил сделку по выпуску нескольких проектов во вселенной Marvel. Пару дней назад появилась информация по поводу разработки тайтла по Черной пантере, Джефф рассказал, что это шутер в открытом мире на манеру Spider Man. Проект на данный момент на очень ранней стадии разработки, так что анонса и скриншотов ожидать в ближайшее время не стоит. Однако похоже это не единственная игра во вселенной Marvel от EA.

По словам Джеффа, Electronic Arts точно работает над вторым проектом по Marvel. Но более инсайдер ничего не добавил — нет информации по персонажу, комиксу или фильму, ничего не понятно. Жанр, и на что будет похожа игра тоже не ясно. Может быть, EA разработает многопользовательскую игру.

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Как считает Джефф, американский издатель, вероятно, заключил сделку на выпуск нескольких проектов, как это сделала Square Enix, по итогу выпустив два проекта: Стражи галактики и Мстители. С вероятностью в 99% Marvel прекратила сотрудничество с Square, так как студии разрабатывающие два проекта были проданы. Вообще, оба проекта от Square Enix вышли посредственными, онлайн в обоих проектах сейчас не превышает пять сотен.

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#electronic arts #marvel #джефф грабб #черная пантера
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