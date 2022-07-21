В большинстве изменения коснулись боевых действий.

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Команда разработчиков из Paradox Interactive активно работает над обновлением под номером 1.34 для Europa Universalis 4, они желают создать апдейт, который выведет тайтл на новую планку качества. Изменений будет довольно много, однако сегодня создатели сфокусировали внимание фанатов на изменениях искусственного интеллекта, их тоже немало.

Патч 1.34 исправит поведение искусственного интеллекта в плане отношений с игроком и дипломатии. Теперь на переговорах после окончания боевых действий не получится влиять на компьютер с помощью кучи невыгодных предложений для него, он станет их отвергать, а сам начнет искать выгоду для себя. Так что сражаться придется осознавая то, что вам не удастся в итоге обмануть ИИ, и получить желаемый результат, даже в случае поражения в войне. Это является самым крупным изменением в механике работы ИИ, однако имеется еще несколько мелких улучшений, среди них:

Компьютер будет точно и без ошибок рассчитывать время необходимое для постройки доков.

ИИ перестанет удалять все свои форты после поражения в боевых действиях.

Компьютер станет меньше застраивать свою столицу фортом, хотя это остаётся важной целью для компьютера.

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Общее поведение в боевых действиях тоже было отредактировано, теперь компьютер не будет высылать целую армию на сложный и не выгодный поход.