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Команда разработчиков из студии Herobeat Studios запустила приключение Endling - Extinction is Forever в продажу на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК. Проект можно приобрести в Steam. Тайтл хорошо показывает нынешнюю проблему с экологией, а рассказывает историю мира на грани вымирания, из-за не одумавшихся людей.
Вам предстоит взять на себя роль матери лисицы, и любой ценой защищать своих детенышей в мире с экологической катастрофой. Исследуйте земли, которые все еще доступны для этого. Наблюдайте за конечным разрушением мира в роли животного, откройте для себя ценность земли, и ищите место для ночевки. Постарайтесь не умереть, так как вымирание это навсегда.
По пути можно встретить не очень доброжелательных людей, в том числе с огнестрельным оружием. Придется немного, поохотится на других животных — либо вы, либо они. Ищите укрытия по ночам, а днем оставайтесь в укрытиях. Тайтл получил русскую локализацию. Проект продается за 999 рублей либо 29,99 долларов. Игра имеет неплохие оценки от критиков:
- 9 / 10 – Gamereactor
- 90 / 100 – Noobfeed
- 4 / 5 – Twinfinite
От игроков сейчас мало отзывов, но те что имеются — положительные и крупные, дают хорошее представление о проекте.