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Разработчики Sea of Thieves готовились к запуску обновления Capitancy с седьмым сезоном 21 июля, однако у создателей появились проблемы в процессе разработки, и выход апдейта отложен на пару недель. Так, создатели готовы выпустить обновление 4 августа, вместо 21 июля. Создатели заявили, что апдейт станет довольно масштабным, и им необходимо наладить работу во избежание критических ошибок и вылетов. По мере приближения даты релиза апдейта, становилось очевидно, что имеется высокий риск не обеспечить высокое качество, именно потому создатели взяли дополнительное время на доработку и тестирование.
Rare заявила, что игроки успеют пройти седьмой сезон полностью, даже несмотря на отложенный запуск. А пока напомню, что создатели пообещали выпустить в текущем году четыре обновления. Однако на данный момент вышло только одно - в марте. Седьмой выходит в августе, а восьмой сезон запланирован на сентябрь, однако смотря на заявления разработчиков, они могут не успеть его выпустить, и также отложат. Таким образом, времени на четвертый сезон почти не остается. По всей видимости игроки лишатся четвертого сезонного обновления в этом году, и получат его в следующем.