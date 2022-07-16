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Недавно стартовала операция Vector Glare с новым боевым пропуском и огромной порцией косметики для Rainbow Six Siege, однако создатели не забыли и про борьбу с нечестными игроками. Это обновление существенно ухудшит положение хакеров проекта, так как античит серьезно обновился, и научился находить продвинутые "читы". По идее, обновление античита должно затронуть большинство софта, по крайней мере несколько недель игроки точно смогут отдохнуть от нечестной игры, пока хакеры будут получать справедливую блокировку.
Обновление античита в целом имело конкретную задачу, остановить некоторые виды читов: это мгновенное убийство своих тиммейтов, кража гаджетов команды, бесконечные патроны и стрельба без вооружения. Представьте, насколько плохо было с античитом в игре, что стрельбу можно было вести без автомата в руках.
По словам создателей, по крайней мере на некоторое время, это позволит ловить больше хакеров без ложных срабатываний, и временно остановить хаос в игре. Однако хакеры могут быстро найти решение данной проблемы, и уже через несколько недель создать новый софт для развлечения над обычными игроками.
Отмечу, что Ubisoft сейчас работает над исправлением ошибок обновления, хотфикс выйдет через неделю.