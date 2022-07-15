Примите командование тайной немецкой базой в 1945 году.

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Команда разработчиков из студии Gameparic объявила, что бесплатный пролог стратегии Project Wunderwaffe станет доступен в Steam с 3 августа текущего года. А что же это за зверь такой, Project Wunderwaffe?

Это стратегия и выживалка во времена второй мировой войны. Вы переноситесь на роль немецкого командира, а ваша задача — выжить в условиях приближающихся союзников и падения Берлина. Вам повезло, вы оказались на тайной базе нацистов. Для многих исход войны уже известен, однако оставшейся с вами бойцы не собираются сдаваться, как впрочем и вы.

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У вас одна цель — выжить любой ценой, даже ценой тысячи жизней немцев. Вам придется контролировать несколько фронтов, так как противник постоянно предпринимает попытки штурмовать вашу базу. Большая особенность проекта — постоянный натиск на фронтах. Вам придется буквально каждую секунду отбивать нападение с нескольких сторон, для этого можно использовать изученные технологии в древе. В конце древа вас ждет ядерная бомба, и химическое вооружение. Устройте самую настоящую ядерную войну, ради выживания. Имеется элемент Survival жанра — добыча сырья. За ресурсы делается все — улучшается база, создается войско и изучаются технологии. Проект имеет русскую локализацию и субтитры.