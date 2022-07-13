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Команда разработчиков из студии Giants Software анонсировала выход платинового издания для Farming Simulator 22. В рамках издания выходит крупное расширение с новой техникой, игровой локацией и новой механикой.
Крупное изменение в плане техники — коллаборация с брендом Volvo. Ожидается приблизительно более сорока новой техники, в том числе от шведского автопроизводителя. Общая сумма фермерской техники в игре составит более 500 моделей.
Платиновое издание включает в себя крупное расширение с новой игровой картой, производственными цепочками и таинственной игровой механикой. Вместе с расширением можно получить оригинальную игру, если вы до этого не имели тайтла на своем аккаунте. Для владельцев других изданий цена будет уменьшена, однако все смогут получить дополнение. Платиновое издание увидит свет 15 ноября для ПК и консолей.
Farming Simulator 22 вышла 22 ноября прошлого года, и продолжает пользоваться огромным спросом по сей день. Средний онлайн проекта за весь день составляет около 25 тысячи игроков, а пик составил более 100 тысяч пользователей. Сейчас тайтл продается по цене в 1999 рублей, однако этим летом ожидается еще минимум одна скидка. Скорее всего цена со скидкой составит 999 рублей.