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Только-только стартовал 6-й сезон в гоночной игре The Crew 2, как разработчики предлагают всем желающим опробовать его бесплатно в течение недели, естественно с сохранением прогресса, который продолжится после покупки тайтла. За одну неделю вполне можно оценить новую уникальную кампанию, которую разрабатывали в сотрудничестве с Крисом Форсбергом — чемпионом Formula Drift.
Вчера французы открыли предварительную загрузку, а вот сегодня начинается отсчет бесплатной недели. Щедрость окончится 13 июля в 17:00 по московскому времени. Для загрузки проекта вам необходимо иметь аккаунт в Ubisoft, загрузить их лаунчер Ubisoft Connect, и найти в списке желаемую игру. Жителям Российской Федерации придется воспользоваться услугами VPN.
А пока спешу напомнить, что новое обновление добавляет опцию 60 кадров для некстген консолей. Плюс апдейт добавил новые погодные эффекты, и в целом обновил графическую составляющую тайтла для консолей. Такие изменения связаны с празднованием годовщины — четыре года с момента релиза. Самое главное в этом праздновании, та самая кампания Formula Drift. К сожалению, разработчики не уделили внимание активностям в честь праздника.