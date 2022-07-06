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Разработчики из студии feneq выпустили новую демоверсию для стратегии Rogue Command. По их словам, демо будет часто получать обновления, пока проект не станет готов к выходу в ранний доступ. В демке уже можно протестировать несколько битв, понять общую концепцию тайтла и загореться желанием побыстрее опробовать полную версию.
Цель демки — собрать как можно больше отзывов, желательно с указанием всех проблем, чтобы исправить их до выпуска тайтла в продажу. Именно из-за этой причины, команда разработчиков собирается регулярно выпускать апдейты для демки. Игроки в свою очередь могут следить за состоянием проекта, пока тот находится в активной разработке. Релиз в раннем доступе запланирован только на следующий год.
Rogue Command - стратегия в реальном времени смешанная с рогаликом. Игра несколько отличается от привычных стратегий. В этой игре армия собирается из карточек и колоды. Само управление войском и непосредственно битвы, особо не отличаются от крупных представителей жанра, однако колоды дают в каждой битве новый опыт, пока не перепробуете все комбинации, а юнитов здесь около 100 штук. Имеется процедурная генерация карт. Русский язык, похоже, не собираются добавлять.