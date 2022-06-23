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The Crew 2 будет работать в 60 FPS на некстген консолях
Также будет добавлена новая погода и эффекты.
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Четыре года назад вышла гонка с открытым миром The Crew 2 от французской студии Ubisoft, однако команда разработчиков не прекращает поддерживать проект, причем не только новым контентом, но и новой графикой для мощных устройств. Праздник к четвертой годовщине проекта уже почти готов, а сама Ubisoft уже рассказала подробности. Долгое время консольщики не могли играть с нормальной частотой кадров, однако с момента обновления на некстген консолях будет поддерживаться 60 FPS, а также будут улучшены эффекты, включая погодные условия. Данное нововведение будет загружено с приходом шестого сезона. Кстати, команда подготовила несколько роликов, демонстрирующих новый 6 сезон, а также события на годовщину тайтла.

Помимо вышесказанных улучшений, Ubisoft обрадовала игроков еще сильнее после заявления, что проект будут поддерживать еще год (5 год). За один год будет представлено три сезона, в которых добавят новые транспортные средства, события, гонки, и другие активности для исследования игрового мира. Как всегда, эти сезоны будут полностью бесплатны.

В честь годовщины тайтла будет добавлена новая кампания, которая была разработана вместе с Крисом Форсбергом, это чемпион Formula Drift. 

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#the crew #the crew 2
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