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То шведская Volvo показывает отличные результаты на грузовиках, то преуспевает в электризации автомобилей, причем они наметили перевод всего модельного ряда уже к 2023 году. Весь модельный ряд будет состоять исключительно из электромобилей и гибридов. Будет два вида: BEV - полностью электрические модели, и HEV - гибрид. Сейчас у автопроизводителя есть два автомобиля BEV - XC40 Recharge и C40 Recharge, а вот их внедорожники XC90 и XC60, седаны и универсалы будут доступны в виде гибридов. У производителя остался лишь один автомобиль без сертификации - V90 Cross Country, универсал.
В планах Volvo до 2030 года стать производителем электромобилей, а до 2040 стать полностью углеродно-нейтральной компанией. Такие же планы есть и у других производителей, например Bentley желает до 2030 полностью перейти на создание электромобилей. К примеру Ford называет лишь момент углеродной-нейтральности, по их планам в 2050 году. Остальные компании также само планируют это сделать до 2030 или 2040 года.
А сейчас об Volvo. Покупатели модели 2023 года смогут получить автомобиль с внедрённым Google. Это также означает, что в автомобилях будет поддержка голосового помощника от техногиганта, навигатора, и естественно огромного магазина Google Play для специальных автомобильных программ.
Данная система будет входить в стандартную комплектацию многих автомобилей, в том числе C40 и XC40. Обновления будут поступать всем покупателям электромобилей.